Tous les objets à collectionner de la mission Garde du Nil – Battlefield 6

Dans la mission « Garde du Nil », Battlefield 6 cache un total de 2 objets de collection répartis à travers plusieurs zones. Ces collectibles sont souvent dissimulés dans le décor et il faut parfois bien chercher pour les dénicher. Il n’émette aucun son lorsque l’on approche d’eux, on peut seulement distinguer un scintillement à peine perceptible.

Voici la liste complète avec leurs emplacements précis et images à l’appuie :

Après être sorti du tank, passer le premier bâtiment. Une fois à nouveau dehors, regardez vers la droite près des poubelles pour trouver l’objet de collection.

Une fois dans la zone ouverte avec tous les magasins (là où vous échanger à nouveaux des coups de feu avec la Pax), entrez dans l’un des magasins à droite et enfoncez-vous jusqu’à un cul de sac. La plaque se trouve accrochée au mur près d’une affiche.

Et voilà, vous avez trouvé tous les objets de collection de la mission « Garde du Nil » dans Battlefield 6. Pensez à consulter nos autres guides pour les missions suivantes afin de compléter votre progression à 100 % dans le mode campagne.