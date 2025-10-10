Tous les objets à collectionner de la mission Droit devant – Battlefield 6

Dans la mission « Opération Frappe Embrasée », Battlefield 6 cache un total de 4 objets de collection répartis à travers plusieurs zones. Ces collectibles sont souvent dissimulés dans le décor et il faut parfois bien chercher pour les dénicher. Il n’émette aucun son lorsque l’on approche d’eux, on peut seulement distinguer un scintillement à peine perceptible.

Voici la liste complète avec leurs emplacements précis et images à l’appuie :

Le premier se trouve au sol dans un hangar à côté d’un gros camion lorsque vous traversez l’avant-poste.

Le deuxième objet à collectionner se trouve… (en cours de rédaction)

Le troisième dog tag se trouve dans le silot Alpha, posé sur un bloc à côté d’un casque.

Le dernier objet de collection se situe lors de votre poursuite de Kincaid. Il est posé près des camions sur des matériaux à côté d’un casque et d’un ordinateur.

Et voilà, vous avez trouvé tous les objets de collection de la mission « Droit devant », et de tout Battlefield 6 du même coup si vous avez suivi tous les guides depuis le début. Pensez à consulter nos autres guides pour obtenir de précieux conseils dans le jeu.