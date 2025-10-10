Tous les objets à collectionner de la mission Déplacer une montagne – Battlefield 6

Dans la mission « Déplacer une montagne », Battlefield 6 cache un total de 4 objets de collection répartis à travers plusieurs zones. Ces collectibles sont souvent dissimulés dans le décor et il faut parfois bien chercher pour les dénicher. Il n’émette aucun son lorsque l’on approche d’eux, on peut seulement distinguer un scintillement à peine perceptible.

Voici la liste complète avec leurs emplacements précis et images à l’appuie :

Le premier objet se situe sur une table de la cuisine dans la caserne de pompier (accessible après avoir parlé au président Fernandez).

Le second se trouve dans le parc. Avancé vers la zone en construction. Entrez dans le bâtiment et cherchez sur le sol près de la table. La plaque est juste à côté d’une paire de chaussures.

Le troisième se trouve dans le métro. Observez le rebord au milieu d’une grand rame, là où vous échangez des tirs avec la Pax.

Le dernier se trouve dans un petit parc lorsque vous arrivez près du pont. Passez le stand de hotdog et prenez le chemin de gauche (parmi les trois en face de vous comme sur la première image ci-dessous) et montez les escaliers. Sur votre gauche, vous devriez voir un cadavre de soldat. Le « Dog Tag » se trouve juste à côté de lui, au sol.

Et voilà, vous avez trouvé tous les objets de collection de la mission « Déplacer une montagne » dans Battlefield 6. Pensez à consulter nos autres guides pour les missions suivantes afin de compléter votre progression à 100 % dans le mode campagne.