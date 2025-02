Au centre de Monster Hunter Wilds, il y a les monstres, ces créatures incroyables qu’il va falloir traquer, chasser et combattre pour avancer dans l’histoire et débloquer de belles récompenses ensuite. Loin d’être de simples adversaires à taper, les montres disposent tous de leurs particularités, de leurs forces et de leurs faiblesses mais aussi de leur zone de prédilection et de bien d’autres choses à savoir. On vous propose un guide complet pour tous les avoir.