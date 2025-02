Présentation de la Balahara

La Balahara évolue principalement dans les Plaines, où elle tire profit des vastes dunes pour se dissimuler. Ce prédateur des sables se distingue par sa peau blindée de minéraux et sa capacité à manipuler le sable et l’électricité pour attaquer.

Capacités spéciales

Fléau-eau : Diminue la récupération d’endurance, rendant les esquives plus difficiles.

Stratégie et points faibles pour la Balahara

Les zones vulnérables de la Balahara sont :

Tête : Brisable.

: Brisable. Bouche : Point faible principal, cible idéale pour maximiser les dégâts.

: Point faible principal, cible idéale pour maximiser les dégâts. Queue : Sectionnable.

Son corps est recouvert d’une carapace robuste, mais sa bouche reste une cible exposée, surtout lorsqu’elle tente d’avaler du sable pour créer des attaques massives.

Préparation à la chasse pour la Balahara

La Balahara est vulnérable aux attaques Foudre, utilisez donc des armes de cet élément, mais évitez à tout prix les armes de type eau.

Voici les effets de statut efficaces :

Poison

Sommeil

Paralysie

Fléau-explosion

Étourdissement

Léthargie

Objets efficaces :

Capsule aveuglante : Peut perturber ses attaques de sable.

: Peut perturber ses attaques de sable. Piège électrochoc et piège à fosse : Excellents pour l’immobiliser.

Déroulement du combat

Phase 1 : Début du combat

La Balahara utilise des attaques de sable pour masquer ses mouvements. Restez mobile et esquivez ses tentatives de projection. Attention à sa queue qu’il peut projeter rapidement dans votre direction. Evité également ses crashas pour ne pas perdre rapidement votre endurance.

Phase 2 : Enragée

Lorsqu’elle est blessée, elle devient plus rapide et tente d’enchaîner les attaques avec du sable et des charges. Sa bouche reste une cible prioritaire. Faites attention aux trous qu’elle peut former sous vos pieds dans le sable. Esquivez rapidemment lorsqu’il commence à se former. Parfois la Balahara s’enfoncera dans le sable pour sortir violemment par le sol. Restez en mouvement pour l’esquiver facilement.

Phase finale : Affaiblie

La Balahara essaiera de fuir vers une zone plus sûre. Profitez de ce moment pour poser un piège et l’achever.

Récompenses et matériaux obtenus

En la chassant, vous pourrez obtenir :

Écaille Balahara

Carapace Balahara

Crâne Balahara

Queue Balahara

Poche d’eau

Pour les niveaux experts, les matériaux rares incluent :

Cuirasse Balahara+

Poche de torrent

Perle noire Balahara

Certificat Balahara S

Gemme de wyverne

La Balahara est un prédateur rusé qui maîtrise l’art du camouflage dans le sable mais il ne s’agit pas d’un défi insurmontable. Bon courage et bonne chasse ! Et pour d’autres astuces, consultez notre guide complet de Monster Hunter Wilds.