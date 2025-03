Présentation du Rompopolo

Principalement actif dans le Bassin pétrolier, le Rompopolo exploite l’environnement boueux pour noyer ses proies sous un flot de gaz ou de boue, puis les achever avec des détonations. Les chasseurs doivent faire preuve d’agilité pour éviter de se faire empoisonner ou projeter par ses explosions. Quand ses poches de gaz commencent à enfler, il est possible d’en réduire l’effet en les frappant. Dans certaines zones boueuses, ses explosions font remonter des blocs rocheux qui servent d’appuis temporaires.

Capacités spéciales

Rugissement faible : Immobilise momentanément les chasseurs à proximité.

: Immobilise momentanément les chasseurs à proximité. Poison : Les attaques de sa langue ou de ses poches avant peuvent infliger un poison progressif.

Stratégie et points faibles pour le Rompopolo

Les zones vulnérables du Rompopolo sont :

Tête : Brisable.

: Brisable. Langue : Point faible principal, associée à ses attaques de poison.

: Point faible principal, associée à ses attaques de poison. Pattes avant : Brisables.

: Brisables. Dos : Brisable.

: Brisable. Queue : Brisable.

Les poches à l’avant contiennent du poison, celles à l’arrière provoquent des explosions. Attaquez-les pour limiter leurs effets et empêcher le Rompopolo d’accumuler trop de pression. Prenez garde à ne pas rester trop près des poches gonflées si vous ne pouvez pas les briser à temps.

Préparation à la chasse pour le Rompopolo

Le Rompopolo est vulnérable à l’élément Eau. Prévoyez des armes aquatiques pour maximiser vos dégâts.

Voici les effets de Statut efficaces :

Poison

Sommeil

Paralysie

Fléau-explosion

Étourdissement

Léthargie

Voici les objets efficaces :

Capsule aveuglante : Peut perturber sa vision, surtout lorsqu’il gonfle ses poches de gaz.

: Peut perturber sa vision, surtout lorsqu’il gonfle ses poches de gaz. Piège électrochoc et Piège à fosse : Pour l’immobiliser et cibler ses poches ou sa langue.

N’oubliez pas d’emporter des remèdes ou des objets anti-poison (Antidote, Remède d’herbe, etc.) pour contrer son poison.

Déroulement du combat

Phase 1 : Début du combat

Le Rompopolo cherche d’abord à vous empoisonner en gonflant ses poches avant de libérer son gaz toxique. Il effectue également de petits coups de griffe si vous lui faîtes face. Surveillez ses mouvements et attaquez ses poches lorsque vous voyez qu’elles commencent à enfler. Évitez de rester statique ou dans la boue, car il peut faire exploser la zone pour vous projeter lorsqu’il plante sa queue dans le sol.

Phase 2 : Enragé

Blessé ou menacé, il peut accélérer le rythme de ses explosions et multiplier les nuages de poison. Ses poches arrière s’enflent davantage, provoquant des détonations plus violentes et plus étendues. Exploitez les blocs de roche qui émergent de la boue pour vous repositionner ou frapper sa tête et sa langue.

Phase finale : Affaibli

Quand il faiblit, ses poches mettent plus de temps à se regonfler. Il cherchera peut-être à se retirer dans une zone moins exposée pour récupérer. C’est le moment idéal pour placer un Piège électrochoc ou un Piège à fosse et le finir rapidement. Restez prudent : même affaibli, son poison peut vous surprendre.

Récompenses et matériaux obtenus

En le chassant, vous pourrez obtenir :

Peau Rompopolo

Griffe Rompopolo

Bec Rompopolo

Peau vénéneuse tachetée

Poche de poison

Certificat Rompopolo

Pour les niveaux experts, les matériaux rares incluent :

Peau Rompopolo+

Griffe Rompopolo+

Bec Rompopolo+

Peau vénéneuse tachetée+

Poche de toxine

Certificat Rompopolo S

Gemme de wyverne

Briser ses poches ou sa langue augmente les chances d’obtenir des composants liés au poison et aux explosions (Poche de poison, Bec Rompopolo). Les récompenses spécifiques varient selon la zone endommagée et le mode de chasse (capture ou élimination).

Le Rompopolo est un adversaire terriblement rusé, combinant poison et explosions pour repousser toute menace. En adoptant des armes à l’élément Eau, en frappant ses poches de gaz au bon moment, et en prévoyant un stock d’Antidotes, vous maximiserez vos chances de victoire face à cette wyverne de terre imprévisible. Bonne chasse ! Et pour d’autres astuces, consultez notre guide complet de Monster Hunter Wilds ou comment battre les autres monstres.