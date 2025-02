Présentation du Uth Duna

L’Uth Duna évolue essentiellement dans la Forêt écarlate, où il profite des points d’eau pour renforcer sa défense et augmenter sa masse corporelle. Mesurant jusqu’à plus de 3 mètres de haut et dépassant les 7 mètres de long (manque d’informations sur les dimensions précises), il peut rapidement submerger les chasseurs qui sous-estiment sa rapidité lorsqu’il est dans son élément. Voici un guide qui vous aidera à faire face à ce Léviathan.

Capacités spéciales

Rugissement faible : Un cri qui immobilise momentanément le chasseur.

: Un cri qui immobilise momentanément le chasseur. Fléau-eau : Réduit temporairement la récupération d’endurance. Peut être contré via des objets comme la Baie-soin ou avec la compétence Étanchéité.

Stratégie et points faibles pour le Uth Duna

Le Uth Duna présente plusieurs zones vulnérables :

Tête : Brisable.

: Brisable. Bouche : Point faible principal, particulièrement exposée lorsqu’il attaque de face.

: Point faible principal, particulièrement exposée lorsqu’il attaque de face. Pattes avant : Brisables (x2).

: Brisables (x2). Queue : Brisable.

Son voile protecteur lui permet d’absorber une partie des dégâts, surtout au niveau du torse. Toutefois, frapper sa tête et sa bouche, ou profiter d’une ouverture pour endommager ses pattes avant, reste la meilleure approche pour l’affaiblir.

Préparation à la chasse pour le Uth Duna

Le Uth Duna est vulnérable aux attaques Foudre, un élément particulièrement efficace contre les créatures aquatiques.

Voici les effets de Statut efficaces :

Poison

Sommeil

Paralysie

Fléau-explosion

Étourdissement

Léthargie

Voici les objets efficaces :

Capsule aveuglante : Peut perturber sa vision et l’empêcher de viser correctement.

: Peut perturber sa vision et l’empêcher de viser correctement. Piège électrochoc et Piège à fosse : L’immobilisent suffisamment pour attaquer ses points faibles (tête, bouche).

et : L’immobilisent suffisamment pour attaquer ses points faibles (tête, bouche). Capsule sonore

Pour faire face au Fléau-eau, prévoyez des Baie-soin ou la compétence Étanchéité, et utilisez un Totem élémentaire si disponible pour réduire l’impact de ses attaques aquatiques.

Déroulement du combat

Voici un aperçu général du déroulement possible contre l’Uth Duna :

Phase 1 : Début du combat

L’Uth Duna adopte généralement une posture défensive, cherchant à se protéger grâce à son voile aquatique. Soyez mobile et concentrez vos coups sur sa tête, tout en évitant son rugissement faible. Lorsqu’il remonte son torse, esquivez sur les flancs pour éviter le choc. Attention également lorsque vous attaquez par l’arrière, il utilise ses pattes pour vous attaquer. Lorsque son voile d’eau est détruit, il devient plus vulnérable, mais ne restez pas trop près lorsqu’il récupère son voile peu de temps après car l’action créée une onde de choc pouvant vous blesser.

Phase 2 : Enragé

Blessé ou provoqué, il peut bondir violemment dans l’eau pour créer une onde de choc dangereuse. Sa masse accrue le rend plus lent, mais ses coups de queue et ses charges frontales restent redoutables. Profitez de sa relative lenteur pour l’encercler et frapper sa bouche ou ses pattes avant. Dans son nid, qui est la zone entourée d’eau, il nagera atour du lieu-dit avant de déclencher son attaque. Tirer sur un rocher peu de temps avant qu’il n’arrive en dessous pour lui infliger des dégâts et l’immobiliser quelques instants.

Phase finale : Affaibli

Lorsqu’il est affaibli, il tentera de rejoindre une zone encore plus humide pour récupérer. C’est le moment idéal pour placer un Piège électrochoc ou un Piège à fosse afin de l’immobiliser et d’achever le combat. Attention à ses derniers sursauts de violence, car il peut encore générer une vague destructrice au sol.

Récompenses et matériaux obtenus

En le chassant, vous pourrez obtenir :

Griffe Uth Duna

Écaille Uth Duna

Cil Uth Duna

Tentacule Uth Duna

Peau Uth Duna

Poche d’eau

Certificat Uth Duna

Plaque Uth Duna

Pour les niveaux experts, les matériaux rares incluent :

Griffe Uth Duna+

Écaille Uth Duna+

Cil Uth Duna+

Tentacule Uth Duna+

Peau Uth Duna+

Poche de torrent

Certificat Uth Duna S

Plaque Uth Duna

Gemme d’eau Uth Duna

Briser sa queue ou sa tête augmente les chances d’obtenir des ressources spécifiques (Peau, Plaque, etc.). L’Uth Duna peut également lâcher des matériaux de type “Poche d’eau” lorsqu’il exécute ses attaques aquatiques.

L’Uth Duna s’impose comme un Léviathan redoutable grâce à sa capacité à manipuler l’eau pour se protéger et lancer des assauts dévastateurs. Cependant, en exploitant sa faiblesse à la Foudre, en visant sa tête et sa bouche, et en vous préparant contre le Fléau-eau, vous augmenterez considérablement vos chances de victoire. Bonne chasse ! Et pour d’autres astuces, consultez notre guide complet de Monster Hunter Wilds.