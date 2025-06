Monster Hunter Wilds est à son prix le plus bas pour l’ouverture des soldes d’été 2025

Où acheter Monster Hunter Wilds au meilleur prix ?

On ne présente plus Monster Hunter Wilds, qui a été le rouleau-compresseur de ce début d’année et qui sera probablement l’un des titres les plus vendus de 2025. Surtout si l’on profite de l’offre en cours chez Fnac, qui permet de réaliser une sacrée économie sur un jeu pourtant très récent. Plus besoin d’acheter le titre à une soixantaine d’euros comme il est si souvent affiché à ce tarif, puisque Monster Hunter Wilds vous est ici proposé à seulement 41,99 € sur PS4 et Sur Xbox Series.

Une offre des plus intéressantes, notamment en ce moment, car le jeu sera au programme du Capcom Spotlight de ce 27 juin avec la présentation de sa deuxième mise à jour majeure, qui devrait ajouter des grosses bêtes à chasser ainsi que de nombreuses nouveautés, le tout gratuitement. Un timing idéal avec cette réduction, qui permet de découvrir l’un des meilleurs jeux de cette première moitié de 2025. Pour en savoir plus sur Monster Hunter Wilds, n’hésitez pas à consulter notre test ou nos nombreux guides à son sujet.