Doshaguma est une bête à crocs imposante, rappelant un mélange entre un ours et un lion, avec une épaisse fourrure brun doré et une crinière proéminente. Territorial et agressif, ce monstre défend farouchement son territoire et peut souvent être rencontré en meute, dirigée par un alpha reconnaissable à sa crinière rougeâtre. Sa force brute et ses attaques puissantes en font un adversaire redoutable pour les chasseurs.