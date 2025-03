Présentation de l’Ajarakan

Caractérisé par sa carapace chauffée à blanc, l’Ajarakan est capable d’atteindre des températures si élevées qu’il fait fondre les flèches et projectiles ordinaires. Les chasseurs doivent se prémunir de ce climat extrême en emportant de quoi se rafraîchir, comme des boissons fraîches ou des glacialines. Méfiez-vous également de ses charges explosives, alimentées par la friction continue de sa carapace.

Capacités spéciales

Rugissement faible : Immobilise brièvement le chasseur.

Immobilise brièvement le chasseur. Secousse mineure : L’onde de choc perturbe l’équilibre du chasseur.

L’onde de choc perturbe l’équilibre du chasseur. Fléau-feu : Fait baisser votre vie tant que vous ne l’avez pas dissipé (via Baie-soin, Ignifuge, etc.).

Fait baisser votre vie tant que vous ne l’avez pas dissipé (via Baie-soin, Ignifuge, etc.). Fléau-explosion : Déclenche une explosion après un temps donné ou suite à une attaque, infligeant de gros dégâts.

Stratégie et points faibles pour l’Ajarakan

Les zones vulnérables de l’Ajarakan sont :

Pattes : Point faible, infliger des dégâts répétés peut ralentir ses déplacements.

Point faible, infliger des dégâts répétés peut ralentir ses déplacements. Dos : Brisable, ce qui limite l’efficacité de ses attaques de friction.

Brisable, ce qui limite l’efficacité de ses attaques de friction. Queue : Sectionnable ; réduire sa longueur le prive d’une partie de ses assauts.

Tentez de frapper son dos lorsqu’il se cabre ou grimpe sur les parois. Coupez sa queue dès que possible pour diminuer sa portée d’attaque. Restez toutefois mobile, car l’Ajarakan peut surgir de n’importe où, même d’en haut, grâce à sa capacité à s’agripper au plafond.

Préparation à la chasse pour l’Ajarakan

L’Ajarakan est sensible aux attaques Eau et Glace. Optez pour une arme possédant un de ces éléments afin de contrecarrer sa chaleur extrême.

Voici les effets de Statut efficaces :

Poison

Sommeil

Paralysie

Fléau-explosion

Étourdissement

Léthargie

Voici les objets efficaces :

Capsule aveuglante : Permet de stopper momentanément ses charges ou ses mouvements de grimpe.

Permet de stopper momentanément ses charges ou ses mouvements de grimpe. Piège électrochoc et piège à fosse : Très utiles pour l’immobiliser au sol et limiter ses déplacements verticaux.

N’oubliez pas d’emporter des boissons fraîches ou des glacialines pour résister à la chaleur, ainsi que des objets pour lutter contre le Fléau-feu (Baie-soin, Ignifuge) et le Fléau-explosion (Déodorant, Antiexplosion).

Déroulement du combat

Phase 1 : Début du combat

L’Ajarakan teste la distance, lançant parfois un rugissement faible ou une secousse mineure. Maintenez la mobilité et frappez ses pattes lorsque l’occasion se présente. Évitez de trop rester en face de lui pour ne pas subir de plein fouet un Fléau-feu ou une explosion prématurée. Lorsqu’il lance une attaque en plantant ses deux poings dans le sol, vous disposez d’une petite fenêtre pour infliger des dégâts. Faites attention lorsqu’il utilise son dos pour attaque, il peut glisser sur une longue distance pour vous atteindre.

Phase 2 : Enragé

Blessé, il intensifie la friction de sa carapace et devient encore plus chaud. Son Fléau-feu et son Fléau-explosion se déclenchent plus fréquemment. Concentrez vos attaques sur le dos brisable et la queue sectionnable pour réduire ses capacités offensives. Lorsqu’il commence à faire la toupie sur le sol, préparez-vous à esquiver sa chute sur vous. Il se retrouve alors immobilisé durant quelques secondes.

Phase finale : Affaibli

Lorsqu’il est sur le point de fuir, l’Ajarakan peut tenter de grimper aux parois ou au plafond pour déclencher une charge surprise. Servez-vous d’un piège électrochoc ou à fosse pour l’empêcher de se cacher et terminez le combat en attaquant ses points faibles.

Récompenses et matériaux obtenus

En le chassant (niveau Novice), vous pourrez obtenir :

Crête Ajarakan

Queue Ajarakan

Joyau Ajarakan

Certificat Ajarakan

Moelle Ajarakan

Pour les niveaux experts, les matériaux rares incluent :

Écaille Ajarakan+

Crête Ajarakan+

Queue Ajarakan+

Cuirasse Ajarakan

Joyau Ajarakan+

Certificat Ajarakan S

Moelle Ajarakan

Medulla Ajarakan

Briser son dos et sectionner sa queue augmentent les chances de récupérer des matériaux rares en fin de mission.

L’Ajarakan est un adversaire redoutable en raison de sa chaleur extrême et de ses attaques explosives. Avec un équipement adapté (armes Eau ou Glace, objets de refroidissement) et une bonne anticipation de ses mouvements, vous parviendrez à en venir à bout. Bonne chasse ! Et pour d’autres astuces, consultez notre guide complet de Monster Hunter Wilds ou comment battre les autres monstres.