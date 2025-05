Monster Hunter Wilds s’offre une collaboration avec Street Fighter 6, disponible le 28 mai

Akuma la tatane

Le symbole de cette collaboration entre Monster Hunter Wilds et Street Fighter 6, c’est l’intégration du combattant Akuma, ou plutôt l’arrivée d’un ensemble d’armure et d’équipement qui transforme votre chasseur à son image. Mais pas mal de récompenses et d’éléments inédits sont à noter.

Pour espérer profiter du contenu de la collaboration, il faudra déjà terminer une nouvelle mission secondaire intitulée « Force ultime ». Disponible pour les chasseurs au RC 21 minimum, vous devrez parler à Quinn, au camp de base du bassin pétrolier, pour la commencer.

Deux nouvelles Quêtes Arènes, « Force démoniaque » et « La vraie force » apporteront des récompenses supplémentaires en cas de succès. Ce sont donc un ensemble de chasseur complet « Akuma » et un incroyable ensemble de palico complet « Blanka-chan », plus leur équipement spécial, qui vous attendent dans un premier temps.

Le profil de chasseur peut également être customisé avec une plaque, pose et arrière-plan aux couleurs de la collaboration. Ensuite, il sera possible de faire parler les poings durant les chasses grâce au « combo automatique : Akuma », qui lancera des combos et notamment des coups spéciaux comme Gou Hadoken ou Gou Shoryuken.

À noter que ce mode de combat sera encore plus puissant en arborant l’ensemble complet, et risquera parfois d’étourdir les créatures. La puissance dépend aussi de l’arme principale équipée.

Du contenu payant accompagne la MAJ gratuite

Maintenant, et si vous souhaitez pousser encore plus loin la personnalisation liée à Street Fighter 6, il y a quelques éléments supplémentaires et payants à signaler. Déjà, Alma disposera de deux tenues, une à l’effigie de Chun-Li, l’autre reprenant les traits de Cammy.

Plus accessoire mais tout aussi choupi, la poupée Blanka-chan en guise d’accessoire et cinq stickers Street Fighter 6 seront disponibles. Enfin, trois emotes aux propriétés offensives s’ajoutent à celles déjà présentes : Hadoken, Shoryuken et Tatsumaki Senpu-kyaku.

La collaboration Street Fighter 6 pour Monster Hunter Wilds arrivera le 28 mai sur PS5, Xbox Series et PC.