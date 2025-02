Présentation de le Quematrice

Le Quematrice est une wyverne terrestre apparait exclusivement dans les plaines et Wyveria et qui utilise sa queue pour répandre une substance inflammable. En frottant cette dernière sur le sol, il déclenche des brasiers qui peuvent infliger de lourds dégâts de feu sur une large zone. Son agressivité et son endurance en font un adversaire difficile, notamment pour les chasseurs peu préparés.

Capacité spéciale

Fléau Feu : le monstre va répandre une zone enflammée à l’aide de ses coups de queue.

Stratégie et points faibles du Quematrice

Voici les parties du corps à frapper pour le Quematrice :

Tête : Brisable

Cou : Point Faible

Queue : Brisable et sectionnable

Sa queue est une arme redoutable, mais elle est aussi son plus gros point faible. La couper réduira considérablement sa capacité à répandre du feu. Si le feu vous atteint, faire plusieurs roulades annule l’effet.

Préparation à la chasse pour le Quematrice

Il est recommandé d’opter pour une arme ayant l’élément Eau et d’éviter l’élément feu. Privilégiez également une armure résistant au feu si c’est possible. De plus le Quematrice étant vulnérable à de nombreux effets de statut, utilisez des armes infligeant poison ou paralysie pour faciliter le combat.

Voici les effets de Statut efficaces :

Poison

Sommeil

Paralysie

Fléau-explosion

Étourdissement

Léthargie

Voici les objets efficaces :

Capsule aveuglante : Désoriente le Quematrice, utile pour interrompre ses attaques.

: Désoriente le Quematrice, utile pour interrompre ses attaques. Piège électrochoc et piège à fosse : Fonctionnent bien en fin de combat pour l’immobiliser.

: Fonctionnent bien en fin de combat pour l’immobiliser. Capsule d’eau : Permet d’atténuer ses flammes temporairement.

Déroulement du combat

Voici globalement le déroulement d’un combat et les tactiques recommandées contre le Quematrice.

Phase 1 : Approche initiale

Le Quematrice commence généralement par répandre sa substance inflammable sur le sol. Il est crucial d’être mobile et d’éviter les zones enflammées. Si vous l’attaquer de front, elle fera des attaques rapides avec son bec. Si vous l’attaquez de dos, elle utilisera sa queue pour vous bruler ou vous donner un coup avec celle-ci. Concentrez-vous sur ses pattes pour la déstabiliser ou attaquez directement sa queue. il est donc préférable d’attaquer sur les flancs. Couper sa queue réduit ses capacités offensives et limite l’étendue de ses brasiers.

Phase 2 : Enragée

Lorsqu’il entre en mode enragé (votre Palico vous préviendra oralement), il devient plus rapide et déclenche plusieurs brasiers en même temps. Ses attaques sont plus agressives et enchaînées, ce qui peut facilement vous coincer. Pendant cette phase, privilégiez une approche défensive et utilisez des objets de soin en restant hors de portée.

Phase 3 : Affaiblie

il tente de fuir vers un nid pour récupérer. Profitez-en pour poser des pièges et la capturer.

Récompense et matériaux obtenus

En battant le Quematrice, vous pourrez obtenir plusieurs matériaux :

Écaille Quematrice

Peau Quematrice

Crête Quematrice

Queue Quematrice

Briquet Quematrice

Certificat Quematrice

Pour le rang expert :

Écaille Quematrice +

Peau Quematrice +

Crête Quematrice +

Queue Quematrice

Briquet Quematrice +

Certificat Quematrice S

Gemme Wyverne

Briser la tête et couper la queue augmente les chances d’obtenir des matériaux rares.

Avec une bonne préparation, des armes adaptées et des stratégies bien pensées, vous pourrez venir à bout de cette wyverne ardente. Bonne chasse ! Pour plus de guides sur les monstres, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Monster Hunter Wilds.