Présentation de la Nerscylla

La Nerscylla se rencontre dans les zones du Bassin, des Falaises et de Wyveria. Elle exploite son environnement pour y tendre ses pièges de soie, et ses attaques empoisonnées font d’elle un adversaire particulièrement dangereux, capable d’immobiliser rapidement des proies imprudentes. Voici un guide pour vous aider à la vaincre.

Capacités spéciales

Poison : La Nerscylla injecte un venin qui réduit progressivement la santé du chasseur.

Stratégie et points faibles pour la Nerscylla

Les zones vulnérables de la Nerscylla sont :

Pince (tête) : Point faible, infliger des dégâts répétés peut la briser.

En combat, concentrez vos assauts sur le dard et la pince pour diminuer sa dangerosité. Évitez de rester trop longtemps à proximité lorsqu’elle tisse sa toile. Profitez des ouvertures lorsqu’elle grimpe sur les parois ou se met en posture de tir de soie.

Préparation à la chasse pour la Nerscylla

La Nerscylla est vulnérable aux attaques Feu et Foudre, privilégiez donc une arme ayant un de ces éléments.

Voici les effets de Statut efficaces :

Poison

Sommeil

Paralysie

Fléau-explosion

Étourdissement

Léthargie

Voici les objets efficaces :

Capsule aveuglante : Peut perturber sa visée quand elle veut projeter sa toile ou attaquer.

Peut perturber sa visée quand elle veut projeter sa toile ou attaquer. Piège électrochoc et piège à fosse : Efficaces pour l’immobiliser, malgré sa capacité à se déplacer sur les murs.

Pensez à emporter des Antidotes et des Boissons énergétiques (pour contrer le poison et le sommeil). Le Nettoyant ou l’Anti-immobilisation peut également vous aider à vous libérer plus vite de la toile.

Déroulement du combat

Voici globalement le déroulement d’un combat et les tactiques recommandées contre la Nerscylla.

Phase 1 : Début du combat

La Nerscylla peut rapidement projeter sa toile pour immobiliser le chasseur. Restez mobile et attaquez ses griffes ou sa pince dès que possible. Surveillez ses mouvements sur les parois et utilisez des capsules aveuglantes pour la déstabiliser lorsqu’elle s’apprête à lancer sa soie. Restez en mouvement lorsqu’elle lance ses boules de toile. Si vous vous faites toucher par ses toiles, puis sa pince, partez en retrait vous soigner.

Phase 2 : Enragée

Blessée, elle devient plus agressive et enchaîne les attaques de poison ou de sommeil. Elle peut grimper et foncer sur le chasseur pour infliger d’importants dégâts. Visez en priorité son dard ou son manteau brisable pour réduire ses capacités offensives.

Phase finale : Affaiblie

La Nerscylla tentera de fuir ou de se réfugier dans sa toile. Servez-vous d’un piège électrochoc ou à fosse pour l’immobiliser et achever le combat plus facilement. Assurez-vous d’avoir quelques objets de soin à portée, car elle peut encore empoisonner dans un dernier effort.

Récompenses et matériaux obtenus

En la chassant, vous pourrez obtenir :

Griffe Nerscylla

Peau élastique

Carapace Nerscylla

Pointe Nerscylla

Chélicère Nerscylla

Poche somnifère

Certificat Nerscylla

Pour les niveaux experts, les matériaux rares incluent :

Griffe Nerscylla+

Cuirasse Nerscylla

Peau élastique+

Pointe Nerscylla+

Cisaille Nerscylla

Poche de coma

Certificat Nerscylla S

Briser le dard et les griffes augmente les chances d’obtenir des matériaux rares en fin de mission.

La Nerscylla est un monstre aussi fascinant que dangereux, mais avec une bonne préparation et des attaques ciblées sur ses points faibles, vous pourrez triompher de cette tisseuse redoutable. Bonne chasse ! Et pour d’autres astuces, consultez notre guide complet de Monster Hunter Wilds ou comment battre les autres monstres.