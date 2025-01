Les 15 jeux vidéo les plus attendus de 2025

Pour les besoins de cette liste, nous prendrons les 15 jeux ayant recueillis le plus de suffrage, de la quinzième place à la première. Les jeux listés ici sont ceux qui ont déjà plus ou moins confirmé une sortie en 2025, que ce soit avec une date précise ou non.

15 – Kingdom Come Delivrance II / Marvel 1943: Rise of Hydra

Editeur / Studio : Deep Silver / Warhorse Studios (Kingdom Come Delivrance II) – Plaion / Skydance Interactive (Marvel 1943: Rise of Hydra)

: Deep Silver / Warhorse Studios (Kingdom Come Delivrance II) – Plaion / Skydance Interactive (Marvel 1943: Rise of Hydra) Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 4 février (Kingdom Come Delivrance II) – 2025 (Marvel 1943: Rise of Hydra)

On commence par une égalité parfaite. On pourra donc parler des 16 jeux les plus attendus de 2025, puisque vous n’avez pas réussi à départager entre Kingdom Come Delivrance II et Marvel 1943: Rise of Hydra, qui ont obtenu le même nombre de votes.

Le premier poussera les limites du RPG médiéval encore un peu plus loin, avec une grande liberté d’action et une vue à la première personne qui permet à la série des autres titres du genre. L’aventure d’Henry recommandera d’ici peu, contrairement à Marvel 1943: Rise of Hydra dont la sortie est sans doute plus lointaine. À vrai dire, le voir être retardé ne nous étonnerait pas tant le jeu de Skydance n’a pour l’instant montré qu’une seule bande-annonce, dont le résultat semble être trop beau pour être vrai. Chassez des nazis avec Captain America et Black Panther attendra, alors que l’on en aurait bien besoin dès maintenant.

14 – Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Editeur / Studio : SEGA / Ryu Ga Gotoku

: SEGA / Ryu Ga Gotoku Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 21 février

L’année 2024 a débuté avec la sortie d’un Like a Dragon et l’année 2025 sera dans le même ton. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii a beau n’être qu’un spin-off, il semble être suffisamment travaillé pour attirer les regards sur lui, sans doute parce qu’il existe très peu de bons jeux de pirates aux alentours (désolé à qui vous savez).

Pour cette aventure maritime, exit Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu, place au chien fou, Goro Majima, qui va revêtir son plus beau chapeau de pirate après avoir perdu la mémoire. Un nouveau point de départ pour une aventure que l’on sait déjà être absurde et folle, remplie d’affrontements violents aussi bien sur terre que sur mers. Car vous aurez droit à de véritables batailles navales dans Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, avec des abordages où notre protagoniste pourra user de son nouveau style de combat. Like a Dragon oblige, on s’attend également à pas mal de mini-jeux pour nous occuper longuement. Et si vous souhaitez en savoir plus, direction notre dernier aperçu.

13 – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Editeur / Studio : Konami / Virtuos

: Konami / Virtuos Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2025

Quand il confie ses licences à des studios compétents, Konami a montré qu’il fallait garder un œil sur ses remakes. Silent Hill 2 Remake a été une bonne surprise, et on croise maintenant les doigts pour que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se montre au même niveau, même sans ce bon vieux Hideo Kojima dans le coin pour surveiller tout ça.

Et les premières vidéos du jeu ont de quoi donner confiance. Ici, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater semble prendre le chemin le plus fidèle à l’œuvre de base en étant un remake qui ne s’écarte pas de ce que l’on connait, et qui ne fait que magnifier l’expérience grâce à l’apport de l’Unreal Engine 5. L’ambiance reste là, les personnages sont plus beaux que jamais et la jungle qui sert de décor est plus dense qu’auparavant. Tous les ingrédients semblent donc être réunis pour nous offrir une belle bouffée de nostalgie avec tout le confort moderne, étant donné qu’on s’attend aussi à ce que le gameplay soit légèrement retouché pour mieux convenir aux standards de notre époque.

12 – DOOM: The Dark Ages

Editeur / Studio : Microsoft / Bethesda / id Software

: Microsoft / Bethesda / id Software Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2025

Une année avec un nouveau DOOM sera forcément une bonne année. Et vous semblez être d’accord puisque vous placez DOOM: The Dark Ages dans le top de vos attentes, alors qu’on ne sait finalement pas grand chose sur cet épisode pour le moment. Ce qui n’est qu’une question de temps, puisque Microsoft présentera le jeu lors du Xbox Developer Direct du 23 janvier prochain.

Mais quelque part, on sait déjà à quoi s’attendre. De la brutalité, des décapitations de démons, du sang, des armes complétement folles, des kills plus inventifs les uns que les autres et de la musique qui vous donne envie de headbanger à longueur de journée. Oh, et pour ne rien gâcher, vous pourrez aussi vous glisser dans un mecha géant, et même détruire tout ce qui bouge en chevauchant un dragon. Le cocktail le plus explosif de l’année et qui a déjà de nombreux adeptes avant même sa sortie.

11 – Légendes Pokémon Z-A

Editeur / Studio : Nintendo / The Pokémon Company / Game Freak

: Nintendo / The Pokémon Company / Game Freak Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : 2025

En l’absence de lineup pour la Nintendo Switch 2, la communauté Switch est bien obligée de se rabattre sur les derniers jeux à sortir sur la machine actuelle de Nintendo. Heureusement, il ne s’agit pas de n’importe quels titres, car on y retrouve par exemple Légendes Pokémon Z-A.

Cet épisode reprendra le même concept que Légendes Pokémon Arceus avec un monde plus ouvert et un système de capture qui diffère du reste de la série. On y voyagera au sein de la région de Kalos, mais dans une version plus ancienne que celle vue dans Pokémon X et Y, l’occasion pour nous de rencontrer d’autres types de Pokémon. Tout porte à croire que The Pokémon Company nous en dira plus sur le jeu d’ici la toute fin du mois de février, à l’heure du Pokémon Day, avec un Pokémon Direct qui devrait largement être consacré à cet épisode.

10 – Metroid Prime 4: Beyond

Editeur / Studio : Nintendo / Retro Studio

: Nintendo / Retro Studio Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : 2025

Second jeu Switch de cette liste, Metroid Prime 4: Beyond. Et cette fois, on peut enfin le confirmer : il sortira cette année. L’arlésienne d’hier est enfin devenue réalité même s’il aura fallu attendre la fin de vie de la console pour voir le jeu sortir.

Pour autant, malgré la confirmation que Metroid Prime 4 sortira enfin dans les prochains mois, peu d’informations sont en notre possession. La première vidéo du jeu nous a simplement montré qu’il fallait s’attendre à un épisode classique qui reprenait toutes les forces de la série. On attend désormais un nouveau Nintendo Direct pour faire le point sur ce jeu, en espérant que Nintendo en dégaine un avant celui qui sera consacré à la Nintendo Switch 2, même si l’on imagine que c’est sur cette dernière que le jeu brillera le plus.

9 – Crimson Desert

Editeur / Studio : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Fin 2025

Sorte de fourre-tout géant dans lequel on est venus insuffler un peu de The Witcher 3 avec du Breath of the Wild et tout plein d’autres choses, Crimson Desert est bien plus que le pot-pourri que l’on imaginait au départ. Pearl Abyss a mis du temps avant de trouver le bon chemin avec ce titre, qui n’avait au départ rien d’un jeu d’action en solo.

Sur le papier, Crimson Desert semble être presque trop prometteur. L’immense monde ouvert qu’il met en place a de quoi donner le vertige, sans compter les innombrables systèmes qu’il nous promet. Et pourtant, après l’avoir pris en mains, force et de constater que tout cela ne sont pas que de paroles en l’air et que Pearl Abyss tient à montrer qu’il a le savoir-faire requis pour accoucher d’un tel géant. Il lui reste encore quelques détails à fignoler, comme le fait de faire tourner le jeu convenablement sur les consoles existantes tout en réglant les soucis liés aux contrôles qui ont été soulevés lors des premiers tests. Mais le résultat est si séduisant que l’on comprend sans peine pourquoi le jeu fait partie de vos plus grosses attentes de 2025.

8 – Monster Hunter Wilds

Editeur / Studio : Capcom

: Capcom Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 28 février

On doit bien l’avoue qu’on l’attendait un peu plus haut dans cette liste, mais sa date de sortie très rapprochée doit certainement jouer. Tout le monde prépare déjà sa Morpho-hache et ses lames doubles pour aller chasser de la grande bestioles dans les contrées sauvages et arides présentées dans Monster Hunter Wilds.

Il est sans doute le jeu qui fera le plus parler de lui lors de ce premier trimestre de l’année, tous ses concurrents essayant de l’éviter pour ne pas rester dans son ombre. Comme Monster Hunter World en son temps, ce nouvel épisode entend bien réunir les vétérans de la série et les néophytes, et ce via une intrigue un peu plus poussée et spectaculaire attirant un nouveau public, tout en conservant tout l’attrait de la chasse pour satisfaire les vieux de la vieille. Avec Monster Hunter Wilds, Capcom se prépare déjà à un immense succès. Seul petit bémol en prévision : la technique du jeu, qui pourra se montrer capricieuse sur certaines plateformes si tous les soucis de la bêta n’ont pas été corrigés. Pas de quoi gâcher la fête pour autant pour cet épisode qui a de forte chances de faire parler de lui pendant encore des années.

7 – Mafia: The Old Country

Editeur / Studio : 2K Games / Hangar 13

: 2K Games / Hangar 13 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : été 2025

Avec Mafia: The Old Country, 2K entend bien montrer le meilleur visage de la série en mettant en scène une histoire un peu plus authentique, dans un cadre qui l’est tout autant. Terminé le voyage aux Etats-Unis, retour en Italie pour y faire la rencontre d’Enzo Favara, qui tentera de gravir les échelons au sein de la famille mafieuse de Don Torrisi.

Pour mieux maitriser son récit, Mafia: The Old Country ne disposera pas d’un grand monde ouvert à visiter mais de zones suffisamment vastes pour vous y perdre et les parcourir à cheval ou à bord d’un véhicule. Cela lui permet aussi de mieux maitriser l’Unreal Engine et le premier trailer du jeu nous a montré un résultat époustouflant. On est maintenant en droit de s’attendre à une mise en scène particulièrement bien travaillées, en espérant que les personnages le seront également. Cette première vidéo a en tout cas montré assez de choses séduisantes pour faire de Mafia: The Old Country l’un de vos jeux les plus attendus.

6 – Death Stranding 2: On the Beach

Editeur / Studio : Sony Interactive Entertainment / Kojima Productions

: Sony Interactive Entertainment / Kojima Productions Plateformes : PS5

: PS5 Date de sortie : 2025

Il nous tarde de voir ce qui va arriver à Sam Porter Bridges, et vous êtes dans le même état d’esprit. Après un premier épisode réussi qui a su poser les jalons d’une nouvelle licence forte, Death Stranding revient avec une suite particulièrement attendue par les fans de Kojima, de ses personnages charismatiques et absurdes et de ses twists alambiqués.

Si l’on attend de pied ferme Death Stranding 2: On the Beach, c’est surtout pour le dépaysement qu’il compte nous offrir. La dernière bande-annonce en date nous a montré que notre héros coursier allait voir du pays dans cette suite, histoire de varier un peu les paysages par rapport à une première aventure qui avait tendance à se répéter de ce point de vue. Et qui dit nouveaux lieux dit certainement nouveaux types de terrains à traverser, histoire de proposer plus d’outils et de variété au sein de la boucle de gameplay.

5 – Assassin’s Creed Shadows

Editeur / Studio : Ubisoft / Ubisoft Québec

: Ubisoft / Ubisoft Québec Plateformes :

: Date de sortie :

Cible de toutes les critiques depuis son annonce, Assassin’s Creed Shadows reste pourtant l’un des titres les plus attendus de 2025. Que ce soit par curiosité morbide (car il déterminera le destin d’Ubisoft) ou par véritable intérêt, cet épisode ne semble laisser personne indifférent.

Et pour cause, il réalisera l’un des rêves d’une grande partie des fans de la série : celui de prendre place dans lé période du Japon féodal. Cela suffit pour beaucoup, même si d’autres comme Ghost of Tsushima sont passés avant lui. Repoussé plusieurs fois pour s’assurer de sa qualité contrairement aux dernières productions made in Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows est un quitte ou double pour l’entreprise. Soit il sait passer outre certaines polémiques (dont certaines fatigantes) en prouvant qu’il a de nombreuses qualités à revendre, soit il retombe dans les vieux travers de l’éditeur. Une chose est sûre, il devrait encore attirer pas mal l’attention durant ce début d’année 2025.

4 – Fable

Editeur / Studio : Microsoft / Playground Games

: Microsoft / Playground Games Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : 2025

Trop longtemps mise de côté, la licence Fable sera enfin de retour cette année. Certes, sans Peter Molyneux à la baguette (est-ce bien grave ?) et avec un studio davantage habitué aux jeux de courses (Playground Games et ses Forza Horizon), mais avec plein d’ambitions et un humour so british qui transparait déjà avec le peu de vidéos qui sont à notre disposition.

Car même s’il est presque dans le peloton de cette liste, on ne sait finalement pas grand-chose sur ce nouveau Fable. Tout ce que l’on a pu voir sont des images d’un rendu in-engine, sans que l’on sache réellement à quoi ressemblera le gameplay ni ce que le titre nous racontera. Fable oblige, ce sera à nous de façonner notre propre histoire avec divers choix à prendre, du moins on l’espère. Il nous tarde maintenant d’en voir un peu plus pour savoir si Microsoft aura droit à son grand RPG cette année, en plus d’Avowed.

3 – Clair-Obscur: Expedition 33

Editeur / Studio : Kepler Interactive / Sandfall Interactive

: Kepler Interactive / Sandfall Interactive Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : printemps 2025

À la rédac’, nous sommes nombreux à attendre de pied ferme Clair-Obscur: Expedition 33. On ne s’attendait pas pour autant à ce que cet engouement soit autant partagé chez vous, ou en tout cas pas à ce qu’il soit si haut dans cette liste (mais cela prouve que vous avez bon goût et on vous aime pour ça). Le RPG qui sent bon la baguette a su marquer les esprits et donner un peu d’amour aux fans de systèmes au tour par tour, qui se sentent un peu délaissés depuis le passage à un modèle plus action sur certaines séries.

En plus d’un concept accrocheur, Clair-Obscur: Expedition 33 a su aussi séduire grâce à sa réalisation de haute volée qui montre toute l’habilité du studio Sandfall Interactive à faire des miracles avec le peu de moyens dont il dispose, sans parler d’une bande-son qui a toutes les chances de rentrer dans les mémoires. Alors on prie fort pour que le titre soit ne serait-ce qu’un peu à la hauteur des attentes. Sans pression, Sandfall Interactive.

2 – Ghost of Yotei

Editeur / Studio :

: Plateformes :

: Date de sortie :

Assassin’s Creed Shadows souffrira inévitablement de la comparaison avec Ghost of Yotei cette année. Avec Ghost of Tsushima, Sucker Punch a su imposer sa vision d’un jeu d’action en monde ouvert au Japon, grâce à des environnements à couper le souffle, des combats brutaux, et des mécaniques pas franchement originales mais toutes très bien exécutées.

Ghost of Yotei reprendra les mêmes éléments tout en faisant le pari de changer de lieu, d’époque, et de protagoniste. Exit Jin Sakai et l’île de Tsushima. Place à la région de Hokkaido (comme on l’appelle aujourd’hui), et à une nouvelle héroïne, Atsu, dont l’histoire débutera au tout début du XVIIe siècle. Un changement de cadre qui devrait apporter pas mal de nouveautés, avec un arsenal inédit et des conflits qui ne seront pas les mêmes. Ce qui ne change pas, c’est la maitrise du studio pour nous envouter avec des environnements plein de couleurs, dans lesquels vous avez visiblement hâte de voyager.

1 – Grand Theft Auto 6

Editeur / Studio : Take-Two / Rockstar

: Take-Two / Rockstar Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series (sans doute)

: PC – PS5 – Xbox Series (sans doute) Date de sortie : 2025

Surprise, surprise. Pouvait-il en être autrement ? Vous n’attendez peut-être pas personnellement ce GTA 6 de votre côté, mais impossible de vous étonner de le voir à cette place. Personne ne peut réellement lutter contre le jeu de Rockstar, et l’industrie le sait bien. C’est pourquoi tout le monde cherchera à éviter une confrontation plus ou moins directe avec ce nouvel épisode.

Après plus de dix ans d’attente, le monde retient son souffle à chaque fois que le nom de GTA 6 est évoqué. Il suffit de voir les résultats enregistrés par la première bande-annonce du jeu pour voir que cela dépasse le cadre de notre simple industrie, et que le titre va s’imposer comme un phénomène culture comme on en voit peu. Encore faut-il qu’il sorte cette année. Promis, on essaye de ne pas être trop défaitiste mais avec une sortie en automne, il n’est pas impossible qu’il glisse tranquillement vers le début d’année 2026 si les choses ne se passent pas bien en interne. Pour le moment, Rockstar et Take-Two s’en tiennent à ce planning, mais qui sait ce qu’il peut se passer dans les prochains mois.