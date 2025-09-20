Tomb Raider fera prochainement l’objet d’un nouveau comics dans la nouvelle timeline unifiée

Cela fait maintenant plus de sept années que les aventures de Lara Croft se sont mises en pause à la fin de la trilogie conclue par Shadow of the Tomb Raider. Bien que l’on sache qu’un nouvel opus canonique est en développement depuis plusieurs années chez Crystal Dynamics, les récents remous du studio, de sa maison mère Embracer, ou les soupçons d’utilisation d’intelligence artificielle générative ont forcément quelque peu perturbé l’avancée des travaux ou l’image de ceux-ci.

Allez, on y croit

Mais il faut supposer que dans l’ombre, d’autres projets continuent leur production, à l’instar d’une toute nouvelle série de comics qui vient d’être dévoilée par Dark Horse. Une série en quatre volumes de 32 pages chacun, à sortir dès le 14 janvier 2026 (au prix de 4,99 $) et intitulée Tomb Raider: Sacred Artifacts. Mais l’information la plus intéressante ici provient du site officiel de l’éditeur de comics, qui mentionne une histoire inédite prenant place à la suite des événements de Tomb Raider: Underworld (2008), le dernier jeu sorti avant le reboot de 2013.

Avec l’annonce d’un nouveau jeu il y a quelque temps déjà, Crystal Dynamics en profitait pour annoncer l’unification des différentes lignes temporelles des onze jeux canoniques déjà sortis, incluant les jeux de la trilogie reboot Survival ainsi que les huit premiers jeux de l’ère Core Design. Par ailleurs, la série animée Netflix Tomb Raider: La Légende de Lara Croft porte déjà en elle ce rôle d’unification des différentes timelines pour proposer un nouveau jeu avec une Lara unifiée.

Ce nouveau comics sera écrit par Casey Gilly (My Little Pony, Buffy contre les vampires), dessiné par Antonio Di Caprio (Samuel Stern, KAYLA), et colorisé par Eren Angiolini (Critical Role : Tales of Exandria-Artagan). La couverture du premier numéro que vous pouvez retrouver ci-dessus a été créée par Taurin Clarke (Maskerade, Miles Morales : Spider-Man #33).

Voici la présentation officielle de cette nouvelle série de comics attendue dans quelques mois : « Aventurière, archéologue, mondaine, survivante, légende. La vie de Lara Croft est tout sauf ennuyeuse ! Elle a survécu à un naufrage, à une trahison, à d’anciens pièges, à des prophéties et à des paparazzis. Lorsque le manoir Croft prend feu, cela oblige Lara à faire le point sur sa vie et à comprendre ce qui est important pour elle. Mais une confrontation avec un ennemi mystérieux qui a mis la main sur un artefact dangereux et familier lance Lara dans un voyage transcontinental, faisant ce qu’elle fait le mieux : piller des tombes et partir à la recherche de reliques légendaires ».

Freak Sugar a pu découvrir en avant-première quelques pages de cette nouvelle série que vous pourrez découvrir ci-dessous. Cette sortie en début d’année pourrait laisser supposer que des annonces sont prochainement prévues, d’autant plus que la nouvelle saison (qui sera la dernière) de la série animée sur Netflix sera publiée le 11 décembre prochain, jour des Game Awards. Une série en live-action est quant à elle prévue par Prime Vidéo avec Sophie Turner, début de tournage prévu le 19 janvier 2026. Tout semble donc enfin enclenché pour l’archéologie britannique, on croise les doigts.