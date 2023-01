Tomb Raider : Amazon prépare une série et un film pour en faire un univers partagé avec le prochain jeu

En récupérant les droits d’édition du prochain jeu Tomb Raider de Crystal Dynamics, Amazon avait certainement des plans un peu plus large que ceux concernant le simple marché du jeu vidéo. La nouvelle lubie du géant américain est de remplir son catalogue Amazon Prime Vidéo d’adaptations de jeux, et Tomb Raider est l’une des licences idéales pour cela. The Hollywood Reporter nous a appris cette nuit qu’Amazon était justement en train de constituer un univers partagé avec la licence, qui comprendrait un film et une série TV en plus du prochain jeu.

Lara Croft Cinematic Universe

On a d’abord appris qu’une série était bel et bien en préparation dans les locaux d’Amazon et que celle-ci aurait déjà trouvé sa scénariste. Il s’agirait de l’actrice Phoebe Waller-Bridge (connue pour l’excellente série Fleabag), qui serait présente en tant que productrice et qui s’occuperait des scripts des épisodes. Cependant, elle n’incarnerait pas pour autant Lara Croft, selon les sources du site.

En plus de cette série télévisée, un film serait également en préparation, ce qui pourra surprendre étant donné que la MGM, qui est désormais intégrée à Amazon, a récemment annulé la suite du film avec Alicia Vikander, tout en perdant les droits cinéma au passage. Aux dernières nouvelles, GK Films était normalement prêt à vendre ces droits au plus offrant, mais il se pourrait donc qu’Amazon soit revenu à la charge pour réussir là où la MGM avait échoué en son temps.

Avec tout cela, Amazon souhaiterait faire de Tomb Raider un univers partagé, qui se développerait aussi via le prochain jeu vidéo. Une remarque qui prend tout son sens lorsque l’on se remémore des premiers détails sur le titre à venir de Crystal Dynamics. Ces derniers mentionnaient que Lara serait accompagnée de toute une équipe, tout en mettant en avant une nouvelle génération d’aventurier. En agrandissant sa galerie de personnage, la licence pourrait donc tout à fait envisager un univers partagé avec, par exemple (on spécule), une série qui se concentrerait sur d’autres personnages de ce fameux groupe tandis que le film resterait centré sur Lara.

En tout cas, les moyens sont mis sur la table selon The Hollywood Reporter, qui avance que ce deal représente le plus gros engagement d’Amazon après celui autour de la licence Le Seigneur des Anneaux. On comprend tout de suite mieux pourquoi l’entreprise est allée rapidement voir Embracer pour s’associer à la distribution du prochain jeu, ce dernier étant apparemment plus avancé que ce que l’on peut croire.