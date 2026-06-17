Epic Games détaille son Unreal Engine 6, nouvelle version du moteur qui arrivera en accès anticipé dès 2027

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Bien que son utilisation se soit démocratisée au fil des années, l’Unreal Engine 5 n’est pas un moteur très apprécié tant les problèmes techniques qu’il amène sont nombreux. C’est peut-être pour ça qu’Epic Games souhaite déjà passer à l’Unreal Engine 6. Le moteur a naturellement fait l’objet d’une attention toute particulière lors du State of Unreal qui se tient en ce moment même, et Epic Games n’a pas attendu la fin de sa présentation pour publier un billet de blog qui dévoile les contours de ce moteur.

Unreal Engine 6

Et bien sûr, l’UE6 mise sur l’IA

Il n’est pas encore l’heure des grandes présentations techniques qui arrachent la rétine. Le travail sur l’Unreal Engine 6 sera encore long, puisque Epic Games ne prévoit pas de commencer l’accès anticipé de ce moteur avant la fin de l’année 2027, si tout se passe bien d’ici là. Cela veut dire que la vraie version de l’Unreal Engine n’arriverait que fin 2028, voire début 2029.

Avant de découvrir de quoi il est capable de nos propres yeux, Epic Games a voulu nous expliquer en quoi consistait ce nouveau moteur. Il est beaucoup question de termes très techniques ici, mais on en tire tout de même quelques points importants simples à comprendre.

Tout d’abord, l’UE6 repose en réalité sur la fusion de l’UE5 et de l’Unreal Editor For Fortnite, ce dernier vous permettant de créer du contenu au sein du jeu d’Epic Games avec des outils spéciaux :

« En résumé, UE6 est la fusion d’UE5 et d’UEFN en un seul moteur unifié pour la prochaine génération de jeux. Cela dit, UE6 continuera de prendre en charge toutes les fonctionnalités d’Unreal Engine. Le rendu sera constamment amélioré, les temps de compilation seront réduits, les cycles de développement seront plus courts et les performances sur mobile seront de plus en plus bonnes. »

Évidemment, ce moteur tirera également beaucoup parti de l’IA, toujours sous couvert d’améliorer la productivité tout en faisant attention à ne pas trop toucher à la créativité (bien sûr, bien sûr) :

« Pour l’UE6, les LLM, les modèles d’IA génératifs et des outils comme Claude et Codex jouent un rôle central pour vous aider à créer du contenu plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. […] Notre objectif pour l’UE6 est de réduire considérablement les tâches fastidieuses de création de contenu afin de libérer du temps pour l’exploration créative et pour augmenter le nombre d’itérations possibles dont vous avez besoin pour peaufiner le contenu. »

Le moteur se voudra également plus ouvert d’un jeu à l’autre. À titre d’exemple, Epic Games dit que vous pourrez par exemple utiliser des tenues Fortnite au sein de vos propres jeux. De quoi presque nous rappeler les NFT, comme si ces derniers avaient bien marché.

Beaucoup de choses ont encore le temps d’être affinées d’ici la sortie du moteur, cette présentation s’adressant surtout aux développeurs. Si cela vous intéresse, le rapport complet d’Epic Games est à lire sur son site officiel.

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