L’extension Choc Spatio-Temporel comporte 10 Pokémon EX différents et comme vous allez le voir, ils n’ont pas tous reçu le même amour.

Tier S

Palkia EX

Dialga EX

Darkrai EX

Ce sont les Pokémon qui vont définir la méta. Parmi eux Palkia EX est probablement un peu au dessus. Il n’a aucun défaut, un nombre impressionnant de 150PV, deux attaques utiles à différents stades de la partie et tout ça dans le type eau qui a le support adapté. Dialga EX rend utilisable de nombreux Pokémon auparavant quasiment injouable. Il accélère non seulement les Pokémon Acier mais aussi tous les Pokémon utilisant de l’énergie neutre. La capacité de Darkrai EX à infliger des dégâts depuis le Banc lui donne une place importante dans cette méta car un bon nombre de Pokémon ont besoin de ces quelques dégâts manquants pour clore les parties

Tier A

Dimoret EX

Yanmega EX

Pachirisu EX

Les Pokémon de ce tiers sont encore de très bons choix pour vos decks. Dimoret EX fait tomber les Pokémon adverses plus rapidement que n’importe quel autre Pokémon. L’avantage de Yanmega EX est qu’il demande uniquement de l’énergie neutre ce qui lui permet d’être inclus dans beaucoup de decks manquant de gros dégâts. Pachirisu EX trouvera sa place dans quelques decks électriques. Sa capacité à infliger 80 dégâts pour seulement 2 d’énergie sur un Pokémon de base s’avérera utile pour peu que vous construisiez votre deck en incluant des Outils Pokémon.

Tier B

Simiabraz EX

Magirêve EX

Ces Pokémon sont un peu plus niches, ils demandent un deck plus spécifique. Simiabraz EX a besoin d’un support important pour avoir le temps d’évoluer et de récupérer l’énergie nécessaire pour attaquer. Boutefeu consomme toute l’énergie rendant impossible une synergie efficace avec Sulfura EX. Magirêve EX est un Pokémon correct infligeant 70 dégâts pour deux énergies, rien de très mauvais mais rien de très impressionnant non plus. De plus Voyage Magique inflige de la confusion, une altération d’état utile mais malheureusement très aléatoire.

Tier C

Gallame EX

Coudlangue EX

Ces deux Pokémon sont utilisables mais il y a aura toujours de meilleurs Pokémon à intégrer à vos decks. Gallame EX est un Pokémon de niveau 2 qui dépend trop de ce que vous affrontez. Coudlangue EX, quant à lui, demande de jouer le médiocre Excelangue. Il demande aussi beaucoup trop d’énergie pour attaquer, ce qui nécessite forcément Dialga EX mais celui ci a de biens meilleurs partenaires.

Cette tier list s’adresse à un gameplay compétitif mais tous les Pokémon de cette liste sont jouables et bien sûr un deck existe pour chacun d’entre eux et la plupart sont même disponibles dans notre article sur les meilleurs decks.