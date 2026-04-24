Pokémon TCG Pocket met en avant les Pokémon qui aiment la bagarre dans sa nouvelle extension

Passion baston

Dès le 28 avril prochain, l’extension Aura Palpitante sera disponible pour Pokémon TCG Pocket et se concentrera sur des Pokémon qui font parler leurs poings. Non, il ne sera pas forcément question d’une extension entièrement tournée vers les Pokémon de type Combat, même si Méga-Lucario est largement mis en avant ici, mais bien de tous les Pokémon qui ont l’allure de combattants.

On y retrouvera aussi quelques Pokémon mignons pour contrebalancer toute cette violence, comme une nouvelle version d’Aquali (c’est vrai que ça manquait). Côté nouvelle carte d’arène, c’est le Colisée Antique que vous pourrez retrouver, tandis que la dresseuse Cornélia pourra aussi être ajoutée à votre collection. De plus, l’arrivée de cette extension coïncide avec celle des cadres d’or pour vos cartes de rareté normale, afin de mieux les habiller. Toutes les informations à ce sujet sont à retrouver sur le site officiel du jeu.

Pokémon TCG Pocket est toujours disponible en free-to-play sur les mobiles iOS et Android.