Pokémon TCG Pocket se concentre sur les Pokémon de la région Paldea dans sa nouvelle extension

La neuvième génération mise à l’honneur

Dans cette nouvelle extension de Pokémon TCG Pocket, pas mal de nouvelles cartes à collectionner autour des Pokémon de neuvième génération que l’on a pu rencontrer dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Ce qui veut dire que Poussacha, Chochodile et Coifeton seront particulièrement mis en avant, au même titre que leurs évolutions, mais pas que, puisque l’on y voit aussi Olivini, Pâtachiot ou encore Malvalame, ainsi que des versions uniques de certains Pokémon liées à cette région, comme Axoloto. La vidéo dévoilée aujourd’hui nous montre finalement assez peu de cartes qui devraient changer la méta du jeu, et il faut sans doute s’attendre à ce que cette extension soit relativement mineure, ou en tout cas moins riche que la dernière avec un peu moins de cartes.

Cette extension Merveilles de Paldea sera disponible dès le 26 février dans la matinée sur Pokémon TCG Pocket. Le free-to-play est toujours disponible sur iOS et Android.