L’heure est à la fête pour Pokémon TCG Pocket, qui lancera son extension Parade Onirique le 29 janvier

Deux nouvelles Méga-évolutions à collectionner

La nouvelle extension de Pokémon TCG Pocket vient d’être révélée et se nomme Parade Onirique, mettant en avant un cadre plutôt festif sur les nouvelles cartes présentées.

On aura ici droit à un seul nouveau booster (donc probablement environ 70 cartes uniques), avec de nouveaux Pokémon à collectionner comme Ogerpon Masque Turquoise, en plus d’autres déjà présents dans le jeu sous une autre forme, et bien entendu, de nouvelles Méga-évolutions sont au programme. On parle ici de Mega-Gardevoir et Méga-Mysdibule, qui seront les cartes les plus intéressantes de ce nouveau set. On remarquera également l’arrivée d’un nouveau type de cartes, les stades, qui auront visiblement un effet sur la durée, de quoi repenser tout plein de decks.

L’extension Parade Onirique sera disponible en jeu dès le 29 janvier prochain, dans la matinée. Pokémon TCG Pocket est disponible sur les mobiles iOS et Android.