Nous avons ici construit des decks avec un maximum de types différents et sur de multiples Pokémon EX pour que vous puissiez avoir le choix en fonction de vos préférences ou de ce que vous avez eu la chance de trouver.

Bien sûr ce ne sont ici que des suggestions de construction sans ordre de puissance, n’hésitez pas à changer quelques cartes pour mettre vos Pokémon préférés ou vous adapter à ce que vous croisez en ligne.

Deck Simiabraz EX

x2 Ouisticram

x2 Chimpanfeu

x2 Simiabraz EX

x2 Giratina

x1 Spiritomb

x2 Pokéball

x2 Communication Pokémon

x1 Vitesse+

x2 Hélio

x2 Aurore

x2 Recherches Professorales

Simiabraz est un Pokémon de niveau 2, il a donc besoin de temps pour trouver toutes ses pièces. Giratina avec ses 120PV et son coût de retrait de 0 est parfait pour tenir ce rôle. Il a également besoin de stabilité, ce qu’apportent les 2 Communication Pokémon. Spiritomb, quant à lui, permet d’affaiblir les Pokémon adverses afin de les rendre plus vulnérables au Boutefeu de Simiabraz. Il est également possible d’attaquer deux tours d’affilé avec Simiabraz en utilisant Aurore le tour suivant une attaque. N’oubliez pas de sélectionner uniquement l’énergie feu à la construction du deck, Giratina et Spiritomb n’ayant pas besoin d’énergie spécifique.

Deck Pachirisu EX

x2 Pachirisu EX

x2 Pokéball

x2 Potion

x2 Vitesse+

x2 Cape Géante

x2 Casque Brut

x2 Giovanni

x2 Mars

x1 Morgane

x1 Hélio

x2 Recherches Professorales

Un deck très particulier qui ne comporte que deux Pachirisu et uniquement des cartes pour lui permettre de survivre et d’être plus dangereux. Pachirisu EX inflige, avec Gadget’incelles, 80 dégâts pour seulement deux énergies foudre s’il est équipé d’un Outil Pokémon. Les Outils Pokémon sont la nouvelle mécanique de cette extension qui consiste à équiper des objets à nos Pokémon pour leur donner des effets. Ce deck joue quatre Outils Pokémon pour ne quasiment jamais attaquer sans en être équipé, mais attention vous ne pouvez en équiper qu’un par Pokémon. Selon l’adversaire la Cape Géante mettra Pachirisu hors de portée des attaques adverses en lui ajoutant 20PV ou le Casque Brut pourra mettre les dégâts manquants pour achever le Pokémon en face.

Deck Palkia EX

x2 Evoli Puissance Génétique

x2 Aquali L’Île Fabuleuse

x2 Manaphy

x2 Palkia EX

x2 Pokéball

x2 Cape géante

x2 Ondine

x2 Leaf

x2 Hélio

x2 Recherches Professorales

Les decks eau sont au sommet de la méta depuis la sortie du jeu tout d’abord avec Staross EX puis ensuite avec Léviathor EX. Le deck Palkia EX ne déroge pas à cette règle. L’arrivée de Manaphy en plus de Aquali accélère le deck avec de l’énergie eau stable malgré la variance élevée de Ondine dans le plan de jeu. Une fois Palkia prêt, vous pouvez déchaîner Tempête Dimensionnelle pour infliger 150 dégâts à votre adversaire et 20 dégâts à tout ses Pokémon de Banc. Mention Spéciale à la présence de Leaf, la plupart de nos Pokémon ayant deux de coût de retraite, elle nous permet de ne pas perdre d’énergie en pivotant nos Pokémon.

Deck Dialga EX

x2 Dialga EX

x2 Heatran

x2 Airmure

x2 Pokéball

x2 Casque Brut

x2 Cape Géante

x2 Leaf

x2 Aurora

x2 Hélio

x2 Recherches Professorales

Si en revanche vous étiez plutôt team Diamant, vous serez naturellement attirés par ce Deck Dialga. Choc Spatio-Temporel a apporté son lot de Pokémon Acier ce qui manquait cruellement au jeu. On en joue trois différents ici, que des Pokémon de base ce qui évite les mauvaises sorties. Les nouveaux Outils Pokémon en plus d’être indépendamment de bonnes cartes, offrent à Airmure la possibilité de mettre 50 dégâts pour seulement une énergie. Aurore, encore une fois très importante, permet à Dialga de pouvoir utiliser Gros Impact directement après un Turbo Métallique.

Deck Dimoret EX/Darkrai EX

x2 Darkrai EX

x2 Farfuret

x2 Dimoret EX

x2 Canarticho

x2 Pokéball

x2 Vitesse+

x2 Casque Brut

x2 Aurore

x2 Hélio

x2 Recherches Professorales

Darkrai et Dimoret ont une synergie naturelle très forte. Darkrai contribue aux dégâts supplémentaires de Dimoret en endommageant le Pokémon adverse avant de l’attaquer. Aurore permet même de le faire dès la première attaque atteignant jusqu’à 90 dégâts ce qui tue d’un seul coup la majorité des Pokémon de base. Darkrai n’est pas le seul moyen d’activer le passif de Dimoret, le Casque Brut est également présent pour ça. Hélio est un ajout évident au deck pour réussir à achever les Pokémon réfugiés sur le Banc de l’adversaire. Canarticho aide le deck à être à la fois avantagé en attaquant en premier ou en deuxième avec Dimoret.

Deck Cynthia Togekiss

x2 Mew EX

x2 Togepi

x2 Togetic

x2 Togekiss

x1 Cryptéro

x2 Pokéball

x2 Vitesse+

x2 Cynthia

x1 Hélio

x1 Morgane

x1 Jeune Explorateur

x2 Recherches Professorales

Togekiss bénéficie énormément de la variété d’effets des Pokémon Psy. Mew est un excellent tank encore meilleur combiné à la carte dresseur Jeune Explorateur. Cette carte lui permet de remonter en main et de récupérer tout ses PV, ce qui joue autour de l’omniprésent Hélio qui punit facilement les Pokémon EX. La pioche de Cryptéro est essentielle pour récupérer rapidement les trois cartes de la famille de Togekiss et Cynthia. Cynthia est quant à elle importante pour permettre à Togekiss d’être meurtrier dès son arrivée en ajoutant 50 dégâts à Boost Atomisant ce qui lui fait atteindre 110 dégâts dès la première attaque puis 120 dégâts sur les suivantes.

Voilà pour les decklists de ces premiers jours de Choc Spatio-Temporel. L’extension apporte énormément de possibilités et on ne saurait que vous encourager à faire également vos propres tests avec toutes les autres cartes non mentionnées ici.