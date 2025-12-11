Pokémon TCG Pocket fait encore dans la Méga-Évolution avec sa prochaine extension, Embrasement Écarlate

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Pokémon TCG Pocket a fêté son premier anniversaire en octobre dernier avec la sortie de l’extension Méga-Ascension, qui avait pour but principal de nous introduire aux Pokémon Méga-évolués, lançant ainsi le coup d’envoi d’un deuxième grand set. Celui-ci va continuer de s’étendre dès la semaine prochaine avec l’arrivée d’un nouveau booster thématique, Embrasement Écarlate, qui mettra lui aussi en avant quelques Méga-Évolutions, et pas des moindres.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Pokemon Trading Card Game Pocket
Pokemon Trading Card Game Pocket
ios
android

Date de sortie : 30/10/2024

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Pokémon TCG Pocket met en avant les Méga-Évolutions dans sa nouvelle extension, et améliore son système d’échange

ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon TCG Pocket met en avant les Méga-Évolutions dans sa nouvelle extension, et améliore son système d’échange

Pokémon TCG Pocket va sortir sa première extension limitée dans le temps avec une garantie de carte rare à chaque paquet

ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon TCG Pocket va sortir sa première extension limitée dans le temps avec une garantie de carte rare à chaque paquet

Pokémon TCG Pocket recevra sa nouvelle extension le 28 août avec le trio de bêtes légendaires

ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon TCG Pocket recevra sa nouvelle extension le 28 août avec le trio de bêtes légendaires

Les Méga-Évolutions arriveront dans Pokémon TCG Pocket dès cet automne

ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Les Méga-Évolutions arriveront dans Pokémon TCG Pocket dès cet automne
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Pokémon TCG Pocket fait encore dans la Méga-Évolution avec sa prochaine extension, Embrasement Écarlate
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon TCG Pocket fait encore dans la Méga-Évolution avec sa prochaine extension, Embrasement Écarlate
Big Hops : Le jeu d’action, d’aventure et de plateformes en 3D de Luckshot Games sortira le 12 janvier 2026 sur PC, PS5 et Switch
pc
ps5
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Big Hops : Le jeu d’action, d’aventure et de plateformes en 3D de Luckshot Games sortira le 12 janvier 2026 sur PC, PS5 et Switch
Après Fall Guys, des anciens membres de Mediatonic se rassemblent pour développer le jeu multijoueur Frog Sqwad
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Après Fall Guys, des anciens membres de Mediatonic se rassemblent pour développer le jeu multijoueur Frog Sqwad
Riftbound : le jeu de carte League of Legends arrive enfin en français avec une sortie pour 2026
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Riftbound : le jeu de carte League of Legends arrive enfin en français avec une sortie pour 2026
Monster Hunter Wilds : le Gogmazios signe un retour colossal dans la Grande mise à jour 4
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Wilds : le Gogmazios signe un retour colossal dans la Grande mise à jour 4
Gear.Club Unlimited 3 : Le jeu de course arcade d’Eden Games et Nacon sortira le 19 février 2026 sur Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Gear.Club Unlimited 3 : Le jeu de course arcade d’Eden Games et Nacon sortira le 19 février 2026 sur Nintendo Switch 2
Wario World est de retour sur Nintendo Switch 2 via l’abonnement GameCube
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Wario World est de retour sur Nintendo Switch 2 via l’abonnement GameCube
Dans Virtue and a Sledgehammer, la meilleure thérapie, c’est de tout casser à la masse
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Dans Virtue and a Sledgehammer, la meilleure thérapie, c’est de tout casser à la masse
Aux Game Awards, une bande-annonce de 3 minutes coûterait 1 million de dollars
Image d\'illustration pour l\'article : Aux Game Awards, une bande-annonce de 3 minutes coûterait 1 million de dollars
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°13
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°13
Tomb Raider, LEGO Batman, Phantom Blade Zero… Voici les jeux déjà confirmés pour les Game Awards 2025
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider, LEGO Batman, Phantom Blade Zero… Voici les jeux déjà confirmés pour les Game Awards 2025
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en décembre avec Assassin’s Creed Mirage et Granblue Fantasy Relink
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en décembre avec Assassin’s Creed Mirage et Granblue Fantasy Relink
Rayman 2 revient sur les consoles Switch via l’abonnement du Nintendo Switch Online
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Rayman 2 revient sur les consoles Switch via l’abonnement du Nintendo Switch Online
Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) est sauvé in-extremis après avoir été abandonné par Xbox
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) est sauvé in-extremis après avoir été abandonné par Xbox
Même s’il rachète Warner Bros, Netflix se fiche pas mal de Warner Bros Games, qui est décrit comme peu important
Image d\'illustration pour l\'article : Même s’il rachète Warner Bros, Netflix se fiche pas mal de Warner Bros Games, qui est décrit comme peu important
The Game Awards : le mystère de la statue serait enfin résolu et Larian Studios (Baldur’s Gate 3) serait derrière tout ça
pc
Image d\'illustration pour l\'article : The Game Awards : le mystère de la statue serait enfin résolu et Larian Studios (Baldur’s Gate 3) serait derrière tout ça
Call of Duty : fini les sorties de Modern Warfare et Black Ops à la suite, la franchise promet une vraie rupture
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Call of Duty : fini les sorties de Modern Warfare et Black Ops à la suite, la franchise promet une vraie rupture
Wholesome Snack 2025 : Voici 10 jeux adorables et cozy qu’il faut découvrir
Image d\'illustration pour l\'article : Wholesome Snack 2025 : Voici 10 jeux adorables et cozy qu’il faut découvrir
Broken Ranks dévoile Trials of the Lodge, un nouveau mode roguelite attendu pour le 16 décembre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Broken Ranks dévoile Trials of the Lodge, un nouveau mode roguelite attendu pour le 16 décembre
À quels jeux avez-vous le plus joué sur PS4 et PS5 en 2025 ? Sony fait le point avec un récapitulatif personnalisé
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : À quels jeux avez-vous le plus joué sur PS4 et PS5 en 2025 ? Sony fait le point avec un récapitulatif personnalisé
Voici la liste des nommés pour les meilleurs jeux de l’année aux BAFTA, encore avec beaucoup de Clair Obscur: Expedition 33
Image d\'illustration pour l\'article : Voici la liste des nommés pour les meilleurs jeux de l’année aux BAFTA, encore avec beaucoup de Clair Obscur: Expedition 33
Bethesda ressort Skyrim pour la millième fois, cette fois-ci sur Nintendo Switch 2
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Bethesda ressort Skyrim pour la millième fois, cette fois-ci sur Nintendo Switch 2
Le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag apparait chez l’organisme PEGI, l’annonce ne devrait plus tarder
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag apparait chez l’organisme PEGI, l’annonce ne devrait plus tarder
Pardon My French Toast : Le jeu de plateformes gourmand de ReRolled Studio lancera son accès anticipé le 18 décembre sur PC
pc
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Pardon My French Toast : Le jeu de plateformes gourmand de ReRolled Studio lancera son accès anticipé le 18 décembre sur PC