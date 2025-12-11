Pokémon TCG Pocket fait encore dans la Méga-Évolution avec sa prochaine extension, Embrasement Écarlate

Le trio emblématique revient en ayant Méga-évolué

Avec l’extension Embrasement Écarlate, Pokémon TCG Pocket s’intéresse de près aux Méga-Évolutions des premiers starters du Pokédex. On retrouvera donc Méga-Dracaufeu-ex (dans sa forme Y, et pas la forme X a priori), mais aussi Méga-Florizarre-ex et Méga-Tortank-ex, qui seront visiblement les seules Méga-Évolutions de cette extension.

Bien entendu, d’autres cartes sont attendues, avec de nouvelles versions pour Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, mais cette fois, The Pokémon Company n’a pas précisé à combien de nouvelles cartes il faut s’attendre. Sans doute quelque chose similaire à Source secrète et La Clairière d’Evoli puisqu’il s’agit ici d’un seul booster, donc environ 60-70 cartes de base sans compter toutes les cartes plus rares. La sortie de cette extension est prévue pour le 17 décembre prochain, dans la matinée.

Pokémon TCG Pocket est disponible sur les mobiles iOS et Android.