Tides of Tomorrow, le jeu narratif des français de DigixArt (Road 96) est désormais disponible

Tides of Today

C’est donc le grand jour pour les équipes de DigixArt, qui proposent dès ce 22 avril leur nouvelle production ambitieuse, Tides of Tomorrow. Un grand bain disponible pour 29,99€ sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Dans un monde post-apocalyptique, la Terre est ravagée par une étrange maladie, la Plastémie, qui ronge peu à peu les habitants et les transforme en plastique géant jusqu’à dévorer leur vie. Peu de survivants sont encore réunis sous forme de factions sur des îles qui flottent au gré des eaux.

En tant que Tidewalker, vous parvenez à voir le passé d’autres Tidewalkers, leurs agissements et leurs décisions, vous permettant de prendre vos propres décisions en connaissance de cause pour changer l’avenir ou au contraire, poursuivre sur la même voie. Une histoire façonnée par vous-même et celles et ceux vous ayant précédés alors que vous laisserez une trace pour les prochains. Une sorte de jeu multijoueur asynchrone qui nous a littéralement conquis lors de notre phase de test ces dernières semaines.

Tides of Tomorrow est donc disponible dès maintenant sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une édition physique est également disponible à la vente (voir nos liens affiliés ci-dessous).