Test Tides of Tomorrow – Quand le jeu vidéo devient une œuvre collective

Fondé en 2015 par Yoan Fanise, le studio montpelliérain DigixArt a déjà su prouver par le passé ses talents narratifs, notamment avec ses deux œuvres majeures, Road 96 et son spin-off Road 96: Mile 0. Avant cela, 11-11 : Memories Retold et le jeu musical Lost in Harmony complétaient un palmarès de jeux indépendants de qualité, avec en point culminant l’année 2022, où Road 96 remporte à lui seul cinq prix à la cérémonie des Pégases, dont le titre de meilleur jeu vidéo indépendant français. Entretemps, le studio se fait racheter par Embracer, lui assurant de meilleurs budgets malgré une indépendance conservée. Voulant persévérer sur la narration évolutive à divers embranchements, DigixArt se met alors en quête d’un nouveau projet qui deviendra Tides of Tomorrow, prévu pour ce 22 avril 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Après avoir posé les mains sur le jeu à deux reprises, nous avons pu le parcourir pendant de nombreuses heures et en découvrir les secrets, du moins ceux qu’il aura bien voulu nous révéler, entre héritage écologique et transmission spirituelle. Une vraie réussite.

Conditions de test : Nous avons parcouru les terres et les mers de Tides of Tomorrow sur PlayStation 5 Pro pendant environ 16 h, le temps d’effectuer une partie complète et d’apercevoir de nombreux changements pour une demi-partie supplémentaire. Nous avons volontairement changé de prédécesseur plusieurs fois lors de l’aventure et forcé les traits ambivalents pour tester le système. Ce test est garanti sans spoiler majeur. À noter que nous avions déjà joué deux fois par le passé au jeu avant sa sortie nous a permis de constater les variations possibles, notamment en début d’aventure.

Les Flots soient loués

Un cataclysme sans précédent il y a fort longtemps. Moins de 300 000 personnes survivent sur la Terre entière. Vous êtes à deux doigts de vous noyer dans une mer de plastique quand vous voilà secouru par une mystérieuse alliée du nom de Nahé. Dénué totalement de souvenirs, vous apprenez petit à petit que vous appartenez à un monde en perdition, totalement détruit jour après jour par la Plastémie, une maladie rongeant les habitants et les recouvrant progressivement d’une pellicule plastique jusqu’à la mort inévitable. Chaque partie de Tides of Tomorrow démarrera de la même façon.

Vous incarnez un Tidewalker, une tranche de l’espèce humaine très rare capable de voir le passé d’autres Tidewalkers et donc d’envisager des directions différentes en fonction de leurs succès et de leurs échecs. C’est là tout l’intérêt de Tides of Tomorrow. À l’instar de leurs précédentes productions comme Road 96 et son spin-off Road 96: Mile 0, le nouveau projet de DigixArt pariera sur vos décisions pour aller le plus loin possible, découvrir de nouvelles routes, décupler vos possibilités, dans le but de vous faire atteindre vos objectifs, le tout en proposant de nouvelles scènes, de nouveaux événements, voire de nouvelles décisions radicales en fonction de vos précédents choix ou ceux de vos prédécesseurs, pour couvrir tout le panel prévu par les développeurs.

Car la grande particularité de Tides of Tomorrow comparé à ses aînés chez DigixArt, c’est son aspect jeu multijoueur asynchrone. Ne fuyez pas tout de suite, il s’agit bel et bien d’un jeu solo, mais l’originalité de sa conception repose sur le fait de vous laisser suivre le chemin emprunté par d’autres joueurs et joueuses avant vous, avec les conséquences laissées par leurs actes et décisions et en vous laissant le soin de poursuivre leur héritage sur la même lignée ou de tout faire pour le modifier, en vue de faire croître ou décroître vos différents traits de caractère, ainsi que votre popularité auprès des locaux, des gardes, ou des autres Tidewalkers au passage.

À travers une demi-douzaine de lieux tous aussi différents et travaillés les uns que les autres, notre but principal sera, en plus d’essayer de stopper cette épidémie et de faire tomber les plus grands de ce monde, de trouver de manière presque boulimique des bonbonnes d’Ozen, des sortes de bouteilles calmant progressivement vos crises de Plastémie, mais renforçant au passage ses symptômes. Un peu à l’instar de Road 96 et son endurance fluctuante, Tides of Tomorrow fait de l’Ozen son étalon vital, qui pourrait vous conduire vers la mort si vous laissez sa jauge se tarir irrévocablement, avec tout de même un petit twist sympathique si vous vous laissez tenter, nous ne vous spoilerons pas cette partie de l’histoire.

Une denrée forcément aussi précieuse attisant les convoitises, vous devrez souvent prendre de lourdes décisions pour vous et vos partenaires, quitte à bouleverser leur destin. Il en va de même pour les coffres que vous trouverez un peu partout, partagés entre tous les Tidewalkers (du moins ceux qui choisiront de vous suivre à leurs risques et périls) et que vous pourrez remplir en bon samaritain, ou bien piller pour augmenter votre propension survivaliste. Ce ne sera pas la seule interaction possible avant ceux ou celles vous ayant précédé(e)s et les autres à venir, puisque vous devrez parfois réparer des échelles ou passerelles détruites par les passages précédents (grâce à de la ferraille cachée absolument partout, véritable monnaie du jeu), ou bien provoquer la destruction de celles-ci vous-même en les empruntant, modifiant alors au passage la route empruntée par les suivants.

Le scénario, lui, est l’un des plus ambitieux à ce jour pour le studio, avec de réels enjeux, de gros retournements de situation et des personnages vraiment charismatiques (ou bizarres comme Taj). Vous tenant pendant une bonne dizaine d’heures, celui-ci accusera quand même quelques longueurs et répétitions qui auront tendance à faire retomber le soufflé sur le troisième quart de l’aventure. La faute également à la présence de multiples factions dans ce monde, réparties en une petite dizaine de lieux emblématiques comme l’Île Marchande, l’Île Épave ou bien Bénédiction de l’Océan, servant au global à accueillir les Mystiques, les Ferrailleurs et les Maraudeurs, que vous devrez visiter plusieurs fois pour convaincre certains de vous aider ou pour aider (ou enfoncer davantage) les populations sur place. Vous, Tidewalker, ne disposez pas d’habitation attitrée autre que votre propre bicoque, vous servant à vous diriger entre chaque niveau pour choisir votre prochaine destination.

Chacun sa route, chacun son chemin ?

Rassurez-vous, ces séquences ne serviront pas que d’écran de chargement déguisé puisque des événements océaniques viendront ponctuer l’aventure. Totalement facultatifs (bien que ô combien conseillés pour refaire son stock de ferraille et d’Ozen), ces événements vont alors prendre la place d’interludes rapides à coup de combat naval, visite d’un navire marchand ou bien libération de méréïdes, des magnifiques spécimens océaniques cruciaux pour la survie de l’espèce humaine. Ces courtes séquences seront accompagnées de quelques apparitions furtives d’obstacles sur votre route (mines et autres barricades), tandis que quelques adversaires viendront vous attaquer, vous forçant à éviter leurs torpilles pour les viser à votre tour. Sympathique, mais dispensable, d’autant plus que votre bateau, réparable, tiendra la route si vous évitez suffisamment les affronts, quitte à perdre un peu de temps et de vie (donc de fragments d’Ozen) en cas d’échec.

Chaque décision, même minime, que vous prendrez dans Tides of Tomorrow permettra d’affiner vos traits de caractère. Sur les cinq traits présents dans Tides of Tomorrow, les deux plus proéminents seront affichés par le soft pour vous caractériser auprès des autres Tidewalkers qui prendront votre suite. Ces traits sont répartis selon les critères de choix en rapport avec les PNJ du jeu, la nature au sens large ou bien votre propre bien-être. Par exemple, le caractère Pro-Humanité récompensera celles et ceux agissant avec bienveillance envers les PNJ, tandis que le trait Fauteur de troubles récompensera l’inverse. Il en sera de même pour le trait Pro-Nature, qui sera présent pour les défenseurs des méréïdes et de l’environnement. Le trait Coopératif grandira, lui, à mesure que vous aiderez les autres Tidewalkers, à l’inverse du trait Survivaliste, qui sera privilégié si vous priorisez votre propre survie aux dépens des autres.

Une manière visuelle de décider qui vous voulez être, quel héritage vous souhaitez laisser, mais aussi de tester les différentes manières de résoudre un conflit ou quelconque situation. Le jeu vous permettra ainsi d’accéder à cinq fins majeures selon les développeurs, avec plus ou moins quelques variantes selon le destin de quelques personnages. Ces traits de caractère pourront également vous servir pour décider qui vous voulez suivre. Car, on l’a dit, l’une des grosses particularités de Tides of Tomorrow sera de vous proposer de suivre le chemin d’autres Tidewalkers passés avant vous, afin de voir les conséquences de leurs actes à votre arrivée sur les lieux.

Il sera ainsi possible de découvrir qu’une faction ne vous laissera pas accéder facilement à son quartier général, vous forçant à vous faufiler et ainsi à bénéficier de multiples séquences d’infiltration où se faire repérer reviendra à un game over (vous ramenant au début de la séquence), ou bien au contraire d’être adulé par une partie de la population qui sera plus à même de vous aider, voire de vous offrir de la ferraille ou de l’Ozen, tandis que les ennemis d’autrefois pourraient très bien devenir les alliés de demain. Nous avons pu largement constater à quel point ces changements pouvaient être importants entre nos différentes prises en main du titre ces derniers mois, et y compris dans la toute première zone, où pas moins de trois séquences totalement différentes nous ont été proposées en fonction des choix précédemment faits par d’autres Tidewalkers.

Une occasion de remarquer une fois de plus, après Road 96, le fantastique travail de DigixArt sur les divers embranchements et incrémentations narratives dans leurs œuvres. Un kaléidoscope vous permettra d’ailleurs de vérifier le pourcentage de séquences que vous avez pu vivre avec chaque personnage secondaire important (il y en a huit au total), afin de vous aiguiller lors de nouvelles parties. Ce sera d’ailleurs le seul aspect que vous garderez de vos parties précédentes, tout recommençant de zéro au lancement d’une nouvelle partie.

Mais d’ailleurs, comment fonctionne vraiment ce suivi de joueur ? En réalité, chaque Tidewalker dispose d’un code à huit chiffres (débloqué un peu après le début de l’aventure), vous permettant de le partager à vos amis ou vos viewers si vous êtes streamer, afin que ceux-ci vous suivent s’ils le désirent. Autrement, vous pourrez choisir vous-même, et entre chaque déplacement entre les îles, le profil à suivre (vous pouvez même trier par plateforme) grâce à cette fonctionnalité nommée Story-Link. L’occasion de lorgner sur leurs traits de caractère pour mieux vous orienter, mais aussi de changer de bord si les événements ne vous plaisent pas ainsi. Chaque chapitre mentionne aussi les événements importants vécus par l’autre Tidewalker et se termine par vos grands embranchements et leurs conséquences pour les prochains passants.

Rassurez-vous, Tides of Tomorrow dispose aussi de profils « hors ligne » si vous ne souhaitez pas être connecté à internet, des profils pré-calculés par les développeurs (dont ceux du Game Director, Adrien Poncet ou du Producteur du jeu, Kevin Bard). Honnêtement, au début nous voulions suivre la trace du même Tidewalker, pour voir jusqu’où cela pouvait nous mener, mais nous avons rapidement été coupés dans notre élan car nous avancions trop vite par rapport à celui-ci, nous forçant à changer nos plans pour la suite. Il est ainsi dommage de ne pas proposer des parties étant bien plus avancées pour ne pas subir ce genre de situation, mais nous en avons déduit que cela nous forçait aussi à explorer d’autres horizons et ainsi modifier à l’envie notre style de jeu.

Cela nous a permis aussi de constater que l’environnement, les mécaniques de gameplay mais aussi les dialogues et perturbations éventuelles sur place variaient de la simple évocation au chambardement complet en fonction du Story-Link exploré, renforçant ce sentiment de rejouabilité illimitée. Alors, n’exagérons rien pour autant, il semblerait que chaque gros passage narratif obligatoire n’ait que quelques issues différentes, mais le reste semble assez libre et varié pour ne pas trop se répéter d’une partie à l’autre. Nous n’avons toutefois pas dix parties complètes à notre actif à cette heure, donc difficile de donner un avis définitif sur 100 h de jeu.

Mais il est vrai qu’il s’est avéré bien exécuté, comment même les PNJ se sont souvenus des actions du précédent Tidewalker allant jusqu’à le mentionner en tant que personnage faisant partie intégrante de notre histoire. Les Tidewalkers disposant de leurs propres secrets (nous ne vous révèlerons rien car beaucoup d’éléments sont liés à l’histoire même du jeu et à son déroulé), mais une partie de votre aventure sera basée sur la recherche du lien entre ces personnages, la manière dont ils interagissent et surtout la raison pour laquelle ils ne se croisent jamais (ou du moins indirectement, vous comprendrez en jouant).

Une plastique qui pousse le bouchon

Vous vous demandez comment vous interagissez avec les autres Tidewalkers ? Il est vrai que nous ne l’avons pas encore abordé. En tant que membre de ce groupe aux mystérieux pouvoirs, vous disposez de la faculté de lire dans les Flots du temps, des visions vous permettant de voir les agissements du précédent Tidewalker, mais aussi ce qu’il en a découlé. Parfait pour choisir de suivre son chemin ou de modifier le cours des choses. Deux types de visions s’ouvrent alors à vous : les visions jaunes, narratives et capitales à découvrir et à suivre selon un fil d’Ariane parfois, et les visions violettes, propres aux agissements annexes de votre prédécesseur. Tides of Tomorrow enregistrera d’ailleurs de manière automatique vos propres décisions pour les montrer au prochain joueur.

Vous aurez quand même la possibilité de laisser des traces volontaires au prochain Tidewalker via une roue d’emotes, assez dispensable là aussi. Et, en réalité, le suivi de ces visions s’avérera lui aussi assez annexe la plupart du temps, puisque les PNJ eux-mêmes aborderont de manière boulimique les agissements du précédent Tidewalker, vous aiguillant largement sur la conduite à tenir. Nous pouvons finalement nous avouer un peu déçus par cette mécanique que nous aurions aimé voir fleurir davantage au fil de l’aventure, même si bien fouiller nous a permis de débusquer quelques belles références à Road 96 lors de dialogues notamment.

Des dialogues exclusivement proposés en voix originales en anglais (ce qui reste dommage pour un jeu français), mais disposant de sous-titres intégraux bien entendu. Des dialogues accompagnés d’une bande originale très travaillée, variée et suffisamment originale pour nous en faire retenir quelques éléments aisément. Un travail certain a été réalisé sur ce point par les équipes de DigixArt, qui nous proposent en prime un jeu techniquement irréprochable. Nous n’avons subi aucun bug durant nos nombreuses heures de jeu, le tout semblant tourner en 4K 60FPS avec succès, forcément plus aisé dans des environnements assez cloisonnés, mais la solidité technique pour une équipe assez ramassée est louable.

D’ailleurs, la recherche d’indices dans ces environnements semi-ouverts largement modifiés selon les événements s’y déroulant se fera par le biais de tablettes écrites par des PNJ et autres personnages clés, mais là aussi, nous aurions adoré que cette recherche se fasse de manière plus organique, où la solution à certaines situations aurait pu se trouver au milieu de tous ces éléments. Le reste du gameplay sera découpé entre quelques missions annexes assez rares, des séquences de plateforme bienvenues, de conduite de sous-marin, de recherche de canards bien cachés ou de séquences de fuite pour éviter une mort certaine. Un ensemble vraiment solide au milieu d’environnements en 3D d’une beauté parfois saisissante.

En choisissant plusieurs îles séparées les unes des autres par une étendue d’eau recouverte de plastique amoncelé, Tides of Tomorrow parvient à maîtriser ses environnements et à diluer petit à petit ce qu’il a à nous montrer. Un marché peu scrupuleux ouvert sera la prochaine fois fermé, laissant place à une ascension vers des bureaux de chefs de bande au sommet d’éoliennes, tandis que des grottes mystiques laisseront place à des champs de fleurs aussi précieux que saisissants. À plusieurs reprises, la production de DigixArt nous a forcés à nous arrêter un instant sur les panoramas s’offrant à nous. Au-delà de l’esthétique que l’on reconnaît propre au studio, les zones traversées nous ont vraiment tapé dans l’œil dans un monde plasticpunk coloré mais ravagé.

Car au-delà du contexte narratif dépeint dans l’aventure sur la survie de l’espèce humaine, Tides of Tomorrow s’invite évidemment dans la sphère écologique en choisissant délibérément d’y inclure quelques réflexions sur notre propre histoire, nos propres agissements, que ce soit sur nous-mêmes, notre monde mais également nos proches. Soyez toutefois libéré de tout jugement de valeur, le jeu ne vous jugera guère si vous décidez d’exterminer le peu d’espèces encore viables ou de laisser celles et ceux que vous croisez à leur triste sort. De toute manière, vous ne pourrez pas sauver tout le monde, il faut en être conscient, quitte à être parfois quelque peu égoïste.

On pense à cette séquence où il nous était possible de faire la course contre une méréïde retenue captive. Refuser revient à ne pas jouer le jeu d’un esclavage immonde, mais gagner la course nous donnera aussi l’opportunité de libérer définitivement l’animal. Preuve en est que chaque choix, parfois difficile, pourrait bien cacher des conséquences plus louables au final. Tides of Tomorrow finit en définitive par nous interroger, dans un sens plus philosophique, sur ce que nous aimerions laisser en ce monde, quelle trace de notre passage, quelle image, et donc quel reflet de notre personnalité.