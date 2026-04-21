Test Tides of Tomorrow – Quand le jeu vidéo devient une œuvre collective

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Durée de vie

Histoire principale

11 heures

Jaquette de Tides of Tomorrow
Tides of Tomorrow
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ps5
xbox series

Date de sortie : 22/04/2026

  • Une narration bien maîtrisée et mystérieuse...
  • L'interaction avec d'autres joueurs réels
  • De vraies conséquences à des choix en apparence anodins
  • Une pluralité de situations pour un même lieu
  • Une technique impeccable
  • Des environnements cloisonnés mais organiques
  • Des personnages charismatiques
  • ... malgré quelques longueurs dans le troisième quart du jeu
  • La mécanique de vision, parfois sous-côtée
  • Obtenir toutes les fins pourrait être assez fastidieux et longuet au final
8

Tides of Tomorrow parvient à tirer son épingle du jeu en nous servant une proposition solide et très originale, tout en conservant l’ADN du studio pour son expertise des jeux narratifs à embranchements. En proposant une aventure solide, narrativement très intéressante et impliquant réellement le joueur dans ses choix, DigixArt parvient à améliorer largement la formule déjà réussie de Road 96, malgré quelques longueurs inévitables. Les répétitions sont présentes évidemment, mais la pluralité des événements et situations rencontrés ainsi que la liberté laissée dans chaque situation incitent à la rejouabilité pour en découvrir les plus petits secrets. Dans un monde englouti où chaque choix laisse une empreinte indélébile, le jeu vidéo devient donc un reflet de nous-mêmes, même s’il nous est possible de tester des personnalités déviant totalement de notre soi, tout en prolongeant sa volonté de construire une œuvre collective grâce aux agissements de chacun. Vous connaissez l’adage : tout seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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