Tides of Tomorrow (DigixArt) refait une apparition pendant le State of Play pour une sortie début 2026

Tides of Tomorrow se qualifie de jeu solo à composante multijoueur asynchrone. Entendez par là que bien que jouiez seuls, vous suivez les traces d’un autre joueur ou d’une autre joueuse, que ce soit un ami de votre liste d’amis, ou bien l’un de vos streamers préférés, ou alors un parfait inconnu.

Cela vous permettra d’influencer directement sur l’histoire vécue par les personnes qui auront décidé de vous suivre au cœur de ce monde océanique post-apocalyptique et vibrant nommé Elynd, la planète océanique en pleine tourmente suite à la Grande Marée, un événement s’étant déroulé des siècles auparavant et ayant anéanti la majeure partie de la civilisation.

Nage en eaux troubles

Depuis ce jour, des communautés dispersées dans ce monde marin hostile survivent tant bien que mal sous le nom de TideWalkers. Alors que vous vous réveillez sur une place, amnésique et infecté par la plastémie, une maladie causée par la pollution aux plastiques. Votre but : trouver un remède le plus vite possible avant de vous transformer définitivement en plastique.

Pour vous donner une idée de la structure de Tides of Tomorrow, à chaque début de partie, il vous sera demandé de sélectionner un joueur ou une joueuse à suivre. Ce joueur ou cette joueuse aura obligatoirement joué au jeu avant vous et vous devrez visiter à bord de votre bateau lieu après lieu, chacun précédemment visité dans cet ordre par le joueur ou la joueuse que vous suivez.

La vision asynchrone intervient ici dans l’apparition d’échos des choix et des actions du joueur ou de la joueuse que vous suivez, et ce, sous la forme de « fantômes ». Ces visions vous aideront à éviter les pièges ou encore à enquêter sur les événements précédents, résoudre des énigmes et donc à vous adapter en fonction des actions précédentes. Dans tous les cas, il faudra redoubler de vigilance puisque les PNJ du jeu se souviendront de vos actes et de ceux des joueurs et des joueuses précédents et n’hésiteront pas à vous en parler, quitte à modifier de manière concrète comme expérience.

D’ailleurs, chaque niveau sera un parfait mélange de scènes narratives développées sur mesure avec des éléments de jeu qualifiés de « systémiques » donnant un cocktail final unique pour chaque joueur ou joueuse.

Tides of Tomorrow s’est trouvé une date de sortie : le jeu français sortira le 24 février 2026. D’abord uniquement annoncé sur PC, le jeu sortira aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Pas de mention de Nintendo Switch 2 à date.