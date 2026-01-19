Tides of Tomorrow, le prochain jeu de DigixArt (Road 96), ne sortira pas en février et est repoussé de deux mois

Les retours sur la démo ont motivé ce report

Et c’est probablement pour le mieux, étant donné que Tides of Tomorrow devait initialement nous arriver le 24 février prochain, dans une période plus que bouchée où les sorties majeures ont tendance à s’enchaîner. DigixArt et THQ Nordic ont donc sans doute bien fait de repousser la sortie du jeu, et il faudra maintenant patienter jusqu’au 22 avril prochain pour jouer à Tides of Tomorrow :

« Suite aux nombreux retours recueillis lors de la démo jouable de Tides of Tomorrow et de la bêta fermée en cours, l’équipe de développement a décidé qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour prendre en compte les suggestions des joueurs et apporter des améliorations. Cette période de développement supplémentaire permettra d’offrir la meilleure expérience possible pour cette aventure narrative à venir. »

En attendant cette date, vous pouvez encore profiter de la démo du jeu qui est disponible sur Steam. Et si vous souhaitez encore en savoir un peu plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu qui donne une meilleure idée de ce à quoi il faut s’attendre.

Tides of Tomorrow est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.