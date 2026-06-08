Sea of Stars se met à jour une toute dernière fois et débarque sur Switch 2
C’est la fin d’une très belle aventure pour Sabotage Studio, qui tourne la page du chapitre Sea of Stars. Sorti il y a trois ans, ce RPG a rapidement rencontré le succès, ce qui a poussé le studio à travailler sur du contenu supplémentaire à proposer pour le public qui a su répondre présent. Maintenant, l’heure est venue de dire au revoir, mais pas sans un dernier cadeau d’adieu.
Le studio travaille désormais sur son prochain jeu
Sea of Stars dispose aujourd’hui d’une nouvelle et dernière mise à jour majeure nommée « Sunset Edition », qui ajoute notamment une nouvelle cinématique d’introduction un peu plus ambitieuse, avec de nouveaux visages. On y retrouve aussi quelques ajustements d’équilibrage pour le mode Normal et le mode Difficile, tandis que quelques scènes ont été ajoutées vers la fin du jeu à propos d’un certain flashback.
De plus, Sea of Stars dispose maintenant d’une version dédiée à la Nintendo Switch 2 (qui dispose d’une compatibilité Game Share), au même titre qu’une version que vous pouvez acheter chez GOG (notez aussi que le jeu est aussi à -50% sur Steam). Le studio dit également préparer une édition physique collector qui sera mise en vente chez iam8bit dans quelques temps.
Pour la suite, Sabotage Studio se concentre sur son « Project Sparrow », sur lequel il travaille depuis plus d’un an et dont la phase de production vient de démarrer. Le studio n’est pas encore prêt à en dire davantage, mais on surveillera cela de très près étant donné la qualité de Sea of Stars.