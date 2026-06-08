Sea of Stars se met à jour une toute dernière fois et débarque sur Switch 2

Le studio travaille désormais sur son prochain jeu

Sea of Stars dispose aujourd’hui d’une nouvelle et dernière mise à jour majeure nommée « Sunset Edition », qui ajoute notamment une nouvelle cinématique d’introduction un peu plus ambitieuse, avec de nouveaux visages. On y retrouve aussi quelques ajustements d’équilibrage pour le mode Normal et le mode Difficile, tandis que quelques scènes ont été ajoutées vers la fin du jeu à propos d’un certain flashback.

De plus, Sea of Stars dispose maintenant d’une version dédiée à la Nintendo Switch 2 (qui dispose d’une compatibilité Game Share), au même titre qu’une version que vous pouvez acheter chez GOG (notez aussi que le jeu est aussi à -50% sur Steam). Le studio dit également préparer une édition physique collector qui sera mise en vente chez iam8bit dans quelques temps.

Pour la suite, Sabotage Studio se concentre sur son « Project Sparrow », sur lequel il travaille depuis plus d’un an et dont la phase de production vient de démarrer. Le studio n’est pas encore prêt à en dire davantage, mais on surveillera cela de très près étant donné la qualité de Sea of Stars.