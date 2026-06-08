Sea of Stars se met à jour une toute dernière fois et débarque sur Switch 2

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C’est la fin d’une très belle aventure pour Sabotage Studio, qui tourne la page du chapitre Sea of Stars. Sorti il y a trois ans, ce RPG a rapidement rencontré le succès, ce qui a poussé le studio à travailler sur du contenu supplémentaire à proposer pour le public qui a su répondre présent. Maintenant, l’heure est venue de dire au revoir, mais pas sans un dernier cadeau d’adieu.

Sea of Stars

Le studio travaille désormais sur son prochain jeu

Sea of Stars dispose aujourd’hui d’une nouvelle et dernière mise à jour majeure nommée « Sunset Edition », qui ajoute notamment une nouvelle cinématique d’introduction un peu plus ambitieuse, avec de nouveaux visages. On y retrouve aussi quelques ajustements d’équilibrage pour le mode Normal et le mode Difficile, tandis que quelques scènes ont été ajoutées vers la fin du jeu à propos d’un certain flashback.

De plus, Sea of Stars dispose maintenant d’une version dédiée à la Nintendo Switch 2 (qui dispose d’une compatibilité Game Share), au même titre qu’une version que vous pouvez acheter chez GOG (notez aussi que le jeu est aussi à -50% sur Steam). Le studio dit également préparer une édition physique collector qui sera mise en vente chez iam8bit dans quelques temps.

Pour la suite, Sabotage Studio se concentre sur son « Project Sparrow », sur lequel il travaille depuis plus d’un an et dont la phase de production vient de démarrer. Le studio n’est pas encore prêt à en dire davantage, mais on surveillera cela de très près étant donné la qualité de Sea of Stars.

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Jaquette de Sea of Stars
Sea of Stars
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Date de sortie : 29/08/2023

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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