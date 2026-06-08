Halo: Campaign Evolved fait le plein d’action dans une nouvelle bande-annonce, et dévoile ses configurations PC

XBOX montre la version PS5 et parle de la version PC

On s’amusera d’abord de voir que les images de Halo: Campaign Evolved qui nous sont présentées ici viennent de la version PS5 Pro du jeu, ce qui est assez cocasse comme façon de faire le lendemain d’une annonce entourant le retour des exclusivités XBOX. Au-delà de cela, on voit ici comment la campagne du premier jeu a été améliorée, avec des décors bien plus détaillés et une mise en scène forcément plus travaillée qu’il y a 25 ans.

Si vous cherchez à retrouver le Master Chief autrement que sur PS5 et XBOX Series, vous aurez peut-être envie de savoir si votre PC tiendra la route. Les configurations recommandées sur PC viennent aussi d’être partagées :

Configuration minimale

Processeur : AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7-10700K

: AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7-10700K Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600, ou Intel Arc A580

: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600, ou Intel Arc A580 RAM : 16 Go

: 16 Go VRAM : 8 Go

: 8 Go Espace libre : 100 Go SSD

Configuration moyenne

Processeur : AMD Ryzen 7 5700X ou Intel Core i5-12600K

: AMD Ryzen 7 5700X ou Intel Core i5-12600K Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 7600 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 7600 XT RAM : 16 Go

: 16 Go VRAM : 8 Go

: 8 Go Espace libre : 100 Go SSD

Configuration élevée

Processeur : AMD Ryzen 7 7700 ou Intel Core i7-12700K

: AMD Ryzen 7 7700 ou Intel Core i7-12700K Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ou AMD Radeon RX 9070

: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ou AMD Radeon RX 9070 RAM : 32 Go

: 32 Go VRAM : 12 Go

: 12 Go Espace libre : 100 Go SSD

Configuration ultra

Processeur : AMD Ryzen 9 7900X ou Intel Core i9-13900K

: AMD Ryzen 9 7900X ou Intel Core i9-13900K Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080

: NVIDIA GeForce RTX 4080 RAM : 32 Go

: 32 Go VRAM : 16 Go

: 16 Go Espace libre : 100 Go SSD

Halo: Campaign Evolved sortira le 28 juillet sur PC, PS5 et XBOX Series.