Halo: Campaign Evolved fait le plein d’action dans une nouvelle bande-annonce, et dévoile ses configurations PC
Lors du XBOX Games Showcase, XBOX s’est surtout attardé sur le contenu inédit de Halo: Campaign Evolved, avec ses trois missions inédites. Malgré tout, le jeu reste un pur moment de nostalgie qui se concentrera surtout sur l’aventure du Master Chief que l’on connaît bien, et cette bande-annonce vient nous le rappeler.
XBOX montre la version PS5 et parle de la version PC
On s’amusera d’abord de voir que les images de Halo: Campaign Evolved qui nous sont présentées ici viennent de la version PS5 Pro du jeu, ce qui est assez cocasse comme façon de faire le lendemain d’une annonce entourant le retour des exclusivités XBOX. Au-delà de cela, on voit ici comment la campagne du premier jeu a été améliorée, avec des décors bien plus détaillés et une mise en scène forcément plus travaillée qu’il y a 25 ans.
Si vous cherchez à retrouver le Master Chief autrement que sur PS5 et XBOX Series, vous aurez peut-être envie de savoir si votre PC tiendra la route. Les configurations recommandées sur PC viennent aussi d’être partagées :
Configuration minimale
- Processeur : AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7-10700K
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600, ou Intel Arc A580
- RAM : 16 Go
- VRAM : 8 Go
- Espace libre : 100 Go SSD
Configuration moyenne
- Processeur : AMD Ryzen 7 5700X ou Intel Core i5-12600K
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 7600 XT
- RAM : 16 Go
- VRAM : 8 Go
- Espace libre : 100 Go SSD
Configuration élevée
- Processeur : AMD Ryzen 7 7700 ou Intel Core i7-12700K
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ou AMD Radeon RX 9070
- RAM : 32 Go
- VRAM : 12 Go
- Espace libre : 100 Go SSD
Configuration ultra
- Processeur : AMD Ryzen 9 7900X ou Intel Core i9-13900K
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080
- RAM : 32 Go
- VRAM : 16 Go
- Espace libre : 100 Go SSD
Halo: Campaign Evolved sortira le 28 juillet sur PC, PS5 et XBOX Series.