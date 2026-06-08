Halo: Campaign Evolved fait le plein d’action dans une nouvelle bande-annonce, et dévoile ses configurations PC

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Lors du XBOX Games Showcase, XBOX s’est surtout attardé sur le contenu inédit de Halo: Campaign Evolved, avec ses trois missions inédites. Malgré tout, le jeu reste un pur moment de nostalgie qui se concentrera surtout sur l’aventure du Master Chief que l’on connaît bien, et cette bande-annonce vient nous le rappeler.

Halo: Campaign Evolved

XBOX montre la version PS5 et parle de la version PC

On s’amusera d’abord de voir que les images de Halo: Campaign Evolved qui nous sont présentées ici viennent de la version PS5 Pro du jeu, ce qui est assez cocasse comme façon de faire le lendemain d’une annonce entourant le retour des exclusivités XBOX. Au-delà de cela, on voit ici comment la campagne du premier jeu a été améliorée, avec des décors bien plus détaillés et une mise en scène forcément plus travaillée qu’il y a 25 ans.

Si vous cherchez à retrouver le Master Chief autrement que sur PS5 et XBOX Series, vous aurez peut-être envie de savoir si votre PC tiendra la route. Les configurations recommandées sur PC viennent aussi d’être partagées :

Configuration minimale

  • Processeur : AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7-10700K
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600, ou Intel Arc A580
  • RAM : 16 Go
  • VRAM : 8 Go
  • Espace libre : 100 Go SSD

Configuration moyenne

  • Processeur : AMD Ryzen 7 5700X ou Intel Core i5-12600K
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 7600 XT
  • RAM : 16 Go
  • VRAM : 8 Go
  • Espace libre : 100 Go SSD

Configuration élevée

  • Processeur : AMD Ryzen 7 7700 ou Intel Core i7-12700K
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ou AMD Radeon RX 9070
  • RAM : 32 Go
  • VRAM : 12 Go
  • Espace libre : 100 Go SSD

Configuration ultra

  • Processeur : AMD Ryzen 9 7900X ou Intel Core i9-13900K
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080
  • RAM : 32 Go
  • VRAM : 16 Go
  • Espace libre : 100 Go SSD

Halo: Campaign Evolved sortira le 28 juillet sur PC, PS5 et XBOX Series.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 28/07/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Halo: Campaign Evolved nous montre ses nouvelles missions et se tient prêt pour sortir le 28 juillet, les précommandes sont déjà ouvertes

pc ps5 xbox series
Halo: Campaing Evolved

L’ancien directeur artistique de la saga Halo dénonce des actes de harcèlement, de blacklisting et de fraude chez Halo Studios

pc ps5 xbox series xbox one
L’ancien directeur artistique de la saga Halo dénonce des actes de harcèlement, de blacklisting et de fraude chez Halo Studios

Le co-créateur de Halo trouve « abominable » l’utilisation de l’image de la licence dans un message de recrutement pour ICE

pc ps5 xbox series
Le co-créateur de Halo trouve « abominable » l’utilisation de l’image de la licence dans un message de recrutement pour ICE

Halo : Quand l’image de la licence est utilisée sans autorisation par la Maison-Blanche pour sa police anti-immigration

pc ps5 xbox series
Halo : Quand l’image de la licence est utilisée sans autorisation par la Maison-Blanche pour sa police anti-immigration
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Sea of Stars se met à jour une toute dernière fois et débarque sur Switch 2
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one
Sea of Stars se met à jour une toute dernière fois et débarque sur Switch 2
Le prochain Nintendo Direct aura lieu ce mardi 9 juin à 16 heures
switch switch 2
Le prochain Nintendo Direct aura lieu ce mardi 9 juin à 16 heures
La saga Persona dépasse les 30 millions de jeux vendus avant un nouvel aperçu de Persona 4 Revival à venir le 19 juin
pc ps5 xbox series
La saga Persona dépasse les 30 millions de jeux vendus avant un nouvel aperçu de Persona 4 Revival à venir le 19 juin
Beast of Reincarnation : Le jeu d’action prometteur de Game Freak (Pokémon) présente quelques nouvelles images
pc ps5 xbox series
Beast of Reincarnation : Le jeu d’action prometteur de Game Freak (Pokémon) présente quelques nouvelles images
Le gouvernement français inflige une amende de 35 millions d’euros à Nintendo suite à l’affaire du Joy-Con drift
switch
Le gouvernement français inflige une amende de 35 millions d’euros à Nintendo suite à l’affaire du Joy-Con drift
Project Mara est annulé, Ninja Theory se concentre désormais uniquement sur Senua
Project Mara est annulé, Ninja Theory se concentre désormais uniquement sur Senua
The Wolf Among Us 2 : Telltale explique pourquoi AdHoc (Dispatch) est parti du projet, et évoque son avenir
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us 2 : Telltale explique pourquoi AdHoc (Dispatch) est parti du projet, et évoque son avenir
Le projet de RPG AAA Avatar: Le Dernier Maître de l’Air chez Saber est désormais enterré
Le projet de RPG AAA Avatar: Le Dernier Maître de l’Air chez Saber est désormais enterré
Blood Message : Presque 20 minutes de gameplay pour ce jeu d’action impressionnant
pc
Blood Message
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 juin (Solarpunk, NBA The Run, Crushed in Time…)
pc ps5 xbox series switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 juin (Solarpunk, NBA The Run, Crushed in Time…)
F1 25: Pack Saison 2026 : Que vaut le DLC du jeu de course de Formule 1 d’EA et Codemasters ?
pc ps5 xbox series
F1 25: Pack Saison 2026 : Que vaut le DLC du jeu de course de Formule 1 d’EA et Codemasters ?
Debrief : God of War, Baldur’s Gate 2, Crimson Desert, Switch 2 et Toy Story
Debrief : God of War, Baldur’s Gate 2, Crimson Desert, Switch 2 et Toy Story
L’action-RPG Minecraft Dungeons II retroquera la pioche contre une épée le 29 septembre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch switch 2
L’action-RPG Minecraft Dungeons II retroquera la pioche contre une épée le 29 septembre sur PC et consoles
Vivarium, une véritable pépite visuelle inspirée des classiques de l’animation, s’annonce pour 2027 sur XBOX Series et PC
pc xbox series
Vivarium, une véritable pépite visuelle inspirée des classiques de l’animation, s’annonce pour 2027 sur XBOX Series et PC
Valor Mortis : Le soulslike s’offre une date de sortie au 24 septembre, une démo Steam… et la présence de Vincent Cassel
pc ps5 xbox series
Valor Mortis : Le soulslike s’offre une date de sortie au 24 septembre, une démo Steam… et la présence de Vincent Cassel
« Je pense que nous avons trouvé un bon équilibre » : Victor Abresol, le game director de Maseylia: Echoes of the Past se livre à quelques jours de la sortie du metroidvania 3D français
pc ps5 xbox series switch switch 2
Maseylia: Echoes of the Past
DOOM: The Dark Ages : Son DLC Revelations se révèle avec un premier trailer, pour une sortie le 7 juillet prochain
pc ps5 xbox series
DOOM: The Dark Ages : Son DLC Revelations se révèle avec un premier trailer, pour une sortie le 7 juillet prochain
C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français
pc ps5 xbox series
C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français
SEGA précise qu’il a utilisé l’IA générative durant le développement de Crazy Taxi: World Tour
pc ps5 xbox series switch 2
SEGA précise qu’il a utilisé l’IA générative durant le développement de Crazy Taxi: World Tour
State of Decay 3 montre enfin un trailer avec du vrai gameplay dedans et annonce qu’il arrivera en 2027, y compris sur PS5
pc xbox series
State of Decay 3 montre enfin un trailer avec du vrai gameplay dedans et annonce qu’il arrivera en 2027, y compris sur PS5
PC Gaming Show 2026 : 17 jeux à retenir de la conférence (Cassette Beasts 2002, Stronghold 4, Thief…)
pc
PC Gaming Show 2026 : 17 jeux à retenir de la conférence (Cassette Beasts 2002, Stronghold 4, Thief…)
Resonance: A Plague Tale Legacy nous en montre un peu plus dans son nouveau trailer, rendez-vous le 27 août pour le jeu d’Asobo Studio
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy
Gears of War: E-Day dévoile sa campagne, son mode Horde et sa bêta
pc xbox series
Gears of War: E-Day dévoile sa campagne, son mode Horde et sa bêta
Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series
pc xbox series
Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series