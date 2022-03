Pégases 2022 : Découvrez la liste complète des gagnants de cette édition

La cérémonie des Pégases 2022 avait lieu ce soir et avait pour but de récompenser les meilleurs jeux français sortis durant l’année 2022. Durant plus de deux heures, de nombreux prix ont été adressés et la soirée présentée par Salomé Lagresle a mis à l’honneur de nombreux métiers du jeu vidéo, avec des studios français qui font rayonner la fameuse french touch à travers le monde. Voici maintenant les résultats de cette soirée.

Tous les gagnants des Pégases 2022

Voici tous les gagnants de cette éditions 2022 des Pégases, notés en gras aux côtés des autres nommés dans chaque catégories :

Excellence visuelle

Deathloop

Edge of Eternity

Young Souls

Meilleur univers de jeu vidéo

Deathloop

Edge of Eternity

Road 96

Meilleur jeu vidéo étudiant

Bulle – Histoire Interactive

Jivana

Lysfangha

Meilleur univers sonore

Deathloop

Humankind

Road 96

Excellence narrative : (4 nommés car 2 étaient ex-aequo)

Assassin’s Creed Valhalla – La Colère des Druides

Deathloop

Edge of Eternity

Road 96

Meilleur jeu vidéo mobile

Masterchef : Let’s cook

Northgard

Unmaze

Au-delà du jeu vidéo

Humankind

Road 96

Rubicon: a Conspiracy of Silence

Meilleur jeu vidéo indépendant

Road 96

The Last Spell

Curse of the Dead Gods

Meilleur game-design

Deathloop

Humankind

The Last Spell

Meilleur service d’exploitation (Games As a Service)

Curse of the Dead Gods

Just Dance 2022

Riders Republic

Meilleur jeu vidéo

Deathloop

Humankind

Road 96

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Lego Star Wars: Castaways

Sparklite

Summoners War: Sky Arena

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Chicory: A Colorful Tale

Oddworld : Soulstorm

The Forgotten City

Meilleur jeu vidéo étranger

Little Nightmares II

Psychonauts 2

The Forgotten City

Meilleur premier jeu vidéo

Save me Mr Tako: Definitive Edition

Solasta: Crown of the Magister

Young Souls

Meilleure accessibilité

Just Dance 2022

Masterchef : Let’s Cook

Road 96

Prix du public

Deathloop

Un grand bravo à toutes les équipes nommées et à celles qui ont remporté un prix, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de cette soirée. On se donne certainement rendez-vous l’année prochaine afin de suivre une nouvelle cérémonie des Pégases, et fêter ensemble le savoir-faire français.

Et si vous souhaitez découvrir encore plus de productions francophones, on se donne rendez-vous dans les semaines à venir pour un nouvel AG French Direct. Studios et éditeurs, les inscriptions sont encore ouvertes.