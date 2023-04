THQ Nordic organisera une nouvelle conférence en août

Perdu au milieu du Summer Game Fest

Sans surprise, THQ Nordic reprend le créneau de l’année passée au beau milieu de l’été pour organiser sa propre conférence, histoire d’éviter de se faire parasiter par d’autres annonces. L’éditeur nous donne donc rendez-vous pour le 11 août à 21 heures pour découvrir plusieurs annonces de jeux inédits, qui n’ont pas encore été révélés au grand public. On vous laissera faire vos propres paris ici, et on ne se lancera pas dans l’hypothèse d’un Darksiders 4 qui nous fait faux bond à chaque fois.

Mais il n’y aura pas que des jeux inédits au programme, puisque THQ Nordic nous promet aussi quelques nouvelles sur des titres déjà annoncés comme Alone in the Dark, Outcast 2 ou bien encore le tout récent Trine 5, qui a été dévoilé publiquement la semaine dernière.

Tout cela sera à suivre sur la chaîne YouTube de l’éditeur ainsi que sur Twitch. Un résumé sera également disponible sur notre site lorsque la conférence sera terminée.