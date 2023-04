Trine 5: A Clockwork Conspiracy est officiellement annoncé sur PC et consoles

Le trio de choc est de retour

Avec un quatrième opus sortie en 2019, on ne s’attendait pas vraiment à revoir la licence Trine de sitôt mais bonne nouvelle aujourd’hui puisque les retours de nos trois héros sont officiels. Amadeus le sorcier, Zoya la voleuse et Pontius le chevalier, ils sont tous là avec leurs capacités respectives et prêts à embarquer dans une nouvelle aventure. Cette fois-ci, ils devront repousser l’armée de Clockwork et ramener la justice et la paix dans la contrée.

Véritable vitrine technologique à l’époque avec ses décors en 2.5D sublimes, Trine 5: A Clockwork Conspiracy renoue avec les traditions tout en promettant tout de même de nouveaux personnages, ennemis et défis. Le gameplay reste lui-aussi pratiquement le même avec la possibilité de contrôler tous personnages jouables en switchant en solo ou bien opter pour de la coopération entre amis (en ligne et en local) ou chacun incarne l’un d’eux. Le titre nous présente néanmoins une nouveauté avec un nouveau système de quêtes permettant d’améliorer les compétences de nos protagonistes.

Les combats ont également été repensés dont ceux contre les boss. Le soft proposera toujours des énigmes assez retorses, mais les développeurs promettent d’adapter la difficulté en fonction des profils de joueurs. Dernière chose, nous aurons aussi des costumes alternatifs pour chaque héros. À voir quand même comment est géré la partie cosmétiques du jeu.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy sortira cet été sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam.