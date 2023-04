Un AG French Direct le 17 mai 2023 pour une conférence riche en annonces de jeux

L’AG French Direct revient le 17 mai 2023

Si vous nous lisez régulièrement, vous savez que nous aimons particulièrement les jeux indépendants et que nous sommes également producteurs de l’AG French Direct. Evénement organisé en interne par notre équipe, il s’agit avant tout d’une conférence, proche d’un Nintendo Direct ou d’un State of Play, mais centrée sur les jeux français et francophones.

Depuis trois ans maintenant, nous vous avons proposé plusieurs éditions de l’AG French Direct, où nous vous avions dévoilé en premier et en exclusivité mondiale, des jeux comme Astérix & Obélix Baffez-les-Tous, Crossroads, Ganryu 2, Deer & Boy et d’autres. Des titres comme The Last Spell, Humankind, Tinykin, Wartales ou encore Dordogne ont également été montrés pendant nos précédentes conférences. Une belle vitrine pour la scène française.

Surprise, une nouvelle conférence AG French Direct aura lieu le 17 mai 2023. Cette cinquième édition aura lieu à 17 heures. Plus de 35 studios présenteront leur futur jeu vidéo en avant-première. Par ailleurs, cette conférence sera la plus riche en termes d’annonces de nouveaux jeux dévoilés pour la première fois, depuis le lancement de notre événement. Serez-vous présents ?

Des démos jouables sur Steam et des surprises

Cet AG French Direct sera aussi l’occasion de mettre en avant une page Steam qui regroupera l’ensemble des participants. Mieux encore, une quinzaine de démos seront jouables, certaines exclusives à l’événement. Vous pourrez ainsi essayer une partie de futurs titres à venir et qui sait, découvrir l’une des prochaines pépites de la scène française.

En complément, vous retrouverez des aperçus et des interviews en en exclusivité sur notre site ainsi que d’autres surprises à venir pendant la période. Nous avons d’ailleurs quelques annonces à vous faire dans les prochains jours. En attendant, découvrez une première liste (loin d’être exhaustive) des studios qui dévoileront de nouvelle chose à la conférence :

PrismaStone Studio

Shiro Unlimited

Nacon

Ishtar Games

Piece of Cake Studios

Focus Entertainment

Ludogram

PID Games

Abiding Bridge

.. et bien d’autres !

On compte sur vous pour être là : rendez-vous le 17 mai 2023 à 17 heures pour la nouvelle conférence AG French Direct. Vous pourrez suivre tout ça sur notre chaîne YouTube et d’autres endroits communiqués plus tard. Pour l’occasion, nous avons changé le design de notre page dédiée à l’événement, où vous pouvez retrouver le replay et les jeux de la précédente conférence. Egalement, si vous êtes un studio francophone, sachez qu’il vous reste encore quelques jours pour candidater.