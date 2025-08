THQ Nordic annonce Bob l’éponge: Les Titans des Marées, une nouvelle aventure à venir cet automne sur PC et consoles

NB: Notons que les images officielles du jeu mentionnent l’erreur de frappe « Les Titans des Marée ». Nous ne savons pas pour l’instant quel sera l’accord définitif choisi.

Si vous aviez néanmoins été en manque de jeux dédiés à Bob et son copain Patrick (rien que ça), vous n’avez cependant pas pu passer à côté du jeu justement dédié à Patrick L’étoile de Mer, développé cette fois par PHL Collective l’an passé. Cette fois, les deux copains sont de retour et seront jouables et interchangeables à tout moment grâce à leurs bagues de meilleurs amis pour la vie à la suite d’un événement désastreux.

David Hasselhoff de retour…

L’homme avait effectivement fait une apparition dans le tout premier film de cinéma de la licence en 2005. Vingt ans plus tard, le célèbre sauveteur en short rouge fait son retour dans l’univers de l’éponge carrée en chantant carrément le contenu de la bande-annonce de révélation du jeu. Une séquence « originale ».

Bob L’Eponge : Les Titans des Marées prendra donc la forme d’un jeu de plateforme solo en 3D développé sous Unreal Engine 5, intégralement en français avec les voix officielles, qui aura pour point de départ une dispute entre le mythique Hollandais Volant et le Roi Neptune au sein du Crabe Croustillant qui provoque une vague de transformation fantomatique sur Bikini Bottom. Bob et Patrick vont alors devoir s’associer pour éviter une catastrophe pour la ville et par la même occasion sauver le monde. On peut notamment apercevoir des environnements variés (comme le Palais de Neptune, la Cité de l’Atlantide ou le mont Bikini en lieux inédits), des combats de boss et un gameplay plutôt dynamique entièrement tourné vers le duo d’amis.

Car dans ce nouveau jeu, Bob se retrouve lui aussi transformé en fantôme et pourra interchanger sa place avec Patrick grâce à leurs bagues de meilleurs amis pour la vie. L’occasion de combiner les performances des deux personnages dont les nouvelles compétences de Patrick qui pourra s’accrocher aux prises ou encore désormais creuser. Les développeurs annoncent plus ou moins 10 h de jeu pour le terminer avec des contenus numériques à télécharger en rapport avec le prochain film de la licence, Un pour tous, Tous Pirates, prévu pour le 24 décembre 2025 au cinéma.

Le jeu sera disponible en version standard sur PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ou Nintendo Switch 2, au prix de 39,99 €.

Il dispose aussi d’une Ghostly Edition (vendue 89,99 € en physique et 54,99 € en digital) comprenant le jeu, mais aussi un steelbook, un pack de costumes Cul nu, un porte-clé Spatule dorée, cinq cartes lenticulaires, un patch à coudre du Hollandais Volant et enfin le Season Pass comprenant des défis et des niveaux supplémentaires ainsi que des costumes. Un bundle contenant les deux jeux précédents et celui-ci avec tous ses DLCs sera également à la vente, mais pour l’heure pas en France. À noter que sur Nintendo Switch 2, il s’agira d’une Carte-Clé de jeu.

Les précommandes sont à présent ouvertes avant la sortie de Bob l’Éponge : Les Titans des Marées dès le 18 novembre prochain.