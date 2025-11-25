Test Bob l’éponge : Les Titans des marées – Vingt mille feux sous les mers

Durée de vie

Histoire principale

8 heures

Histoire et quêtes annexes

12 heures

Collectionneur

18 heures

Jaquette de Bob L’Éponge : Les Titans des Marées
Bob L’Éponge : Les Titans des Marées
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 18/11/2025

  • Une aventure globalement plus ambitieuse
  • Techniquement abouti
  • Voix françaises originales
  • Du défi pour tous les goûts
  • Une durée de vie honnête
  • Beaucoup de cosmétiques à débloquer
  • Combats de boss artistiquement réussis
  • Caméra hasardeuse par endroits
  • Pourquoi créer un Season Pass ?
  • Réalisation parfois surprenante
  • Un manque de nouveautés majeures dans le gameplay
7

Avec Les Titans des Marées, Purple Lamp signe probablement sa meilleure entrée dans la licence Bob l’Éponge, en proposant une aventure inédite et à la durée de vie plus qu’honnête, des variations de gameplay bienvenues et des environnements diversifiés et très fidèles à l’univers de la série animée. Le contenu est d’ailleurs au rendez-vous avec une tonne de défis optionnels à réaliser, si vous optez pour le Pass d’extension, une pratique qui reste fermement à déplorer. En bref, pas d’éclat pour l’éponge carrée mais une aventure qui fait le job pour tous les fans de Bob l’Éponge qui seront ravis de retrouver une nouvelle aventure inédite et très fidèle à l’esprit du dessin animé.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

