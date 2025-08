THQ Nordic Showcase : Le résumé complet des annonces (Bob l’Éponge, Darksiders 4, Fatekeeper, Sacred…)

Vous trouverez ici toutes les annonces ainsi que les vidéos diffusées durant la conférence THQ Nordic du 1er août 2025.

Bob l’Eponge: Les Titans de la Marée

Date de sortie : 18 novembre 2025

: 18 novembre 2025 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Qui de mieux que David Hasselhoff pour rythmer d’emblée cette conférence et dévoiler un nouveau jeu Bob l’Éponge ? Vous le savez, THQ Nordic et la licence de Nickelodeon, c’est une longue histoire d’amour. Les adaptations se multiplient, et il fallait au moins un nouvel épisode pour cette fin d’année. Bob l’Eponge: Les Titans de la Marée se présente alors comme le jeu de la série le plus ambitieux, en atteste son passage sur l’Unreal Engine 5 et sa disponibilité limitée aux dernières consoles.

Pour le reste, on nous propose un jeu de plateformes en 3D où l’on retrouve notre éponge carrée dans une aventure décalée sous fond d’affrontement entre Neptune et Hollandais Vollant, ce qui a transformé Bikini Bottom en un endroit fantomatique. Patrick sera d’ailleurs jouable et l’on pourra changer de personnage à la volée pour profiter des pouvoirs de chacun, le tout, pour un jeu d’une durée de vie d’une dizaine d’heures. Bonne nouvelle, on retrouvera bien les voix françaises du dessin animé.

Wreckcreation

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

On l’imaginait oublié dans les méandres du catalogue de l’éditeur, pourtant Wreckreation est bien vivant. Trois ans après son officialisation (et tout autant de silence radio), le jeu de bagnoles qui sent bon la toile froissée a diffusé une nouvelle vidéo. Un peu de gameplay, une musique bien connue pour détendre l’atmosphère, mais rien de concret : toujours aucune date de sortie. Au moins, il est vivant.

Tides of Tomorrow

Date de sortie : 24 février 2026

: 24 février 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Les créateurs de l’excellent Road 96 reviennent avec un titre aussi intrigant que prometteur. Tides of Tomorrow se présente comme un jeu d’aventure solo, mais avec une composante multijoueur asynchrone. Le titre ayant déjà été daté, il est surtout venu nous montrer de nouvelles images. Et on a hâte de voir ce que ça va produire comme sensations manette en mains. Notez que pendant la présentation de la conférence que nous avons eu en amont, on nous a évoqué une durée de vie comprise entre 8 et 20h.

Wreckfest 2

Date de sortie : Actuellement en accès anticipé

: Actuellement en accès anticipé Plateformes : PC (plus tard sur consoles)

On ne s’éternisera pas sur Wreckfest 2. Le titre est sorti plus tôt dans l’année en accès anticipé et continue d’alimenter doucement son contenu au fil du temps. Une simple bande-annonce pour nous rappeler son existence.

Sacred 2 : Fallen Angel Remaster

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Il paraîtrait que Gothic ne soit pas la seule licence que l’éditeur veut relancer puisqu’un remaster pour Sacred 2 : Fallen Angel a été officialisé. Le RPG en monde ouvert sorti en 2008 revient pour une version plus jolie, avec des graphismes remaniés et des ajustements de gameplay pour moderniser la prise en main. L’interface aura aussi droit à son coup de polish et tout le contenu sera inclus.

The Eternal Life of Goldman

Date de sortie : 2025

: 2025 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Sa direction artistique nous avait charmé dès son annonce et c’est avec plaisir que l’on découvre une nouvelle bande-annonce pour le jeu de plateforme narratif The Eternal Life of Goldman. On aurait juste aimé une petite précision sur son arrivée, toujours prévue pour la fin d’année.

Titan Quest II

Date de sortie : 01 aout 2025 (accès anticipé)

: 01 aout 2025 (accès anticipé) Plateformes : PC

Cela faisait un petit moment maintenant que l’on attendait la suite du hack’n’slash. Annoncé au détour d’une précédente conférence de l’éditeur, son accès anticipé a pris son temps, en étant repoussé à la période estivale. Quoi de mieux qu’un shadowdrop pour confirmer sa sotie ? Titan Quest II est donc disponible dès à présent sur Steam en early access.

The Guild – Europa 1410

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC

La franchise The Guild jouit d’une petite renommée dans le domaine de la stratégie et gestion médiévale, malgré des finitions qui laissent parfois à désirer (on pense au dernier opus pas forcément bien accueilli). Un nouvel épisode a été officialisé et restera toujours un jeu de stratégie et de simulation avec des carrières et de la politique. Les ambitions ont été revues un peu à la hausse avec un passage sous Unreal Engine 5. On nous parle aussi d’un multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. Cette première bande-annonce était surtout là pour marquer le coup avec des prises en vue réelle, mais on peut apercevoir un peu de gameplay sur la fin.

Gothic Remake

Date de sortie : Début 2026

: Début 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Celui-ci est désormais un habitué. Annoncé en 2019 au tout début de son développement, le remake de Gothic vient donner de ses nouvelles annuellement, ce qu’il n’a pas manqué de faire ce soir avec une bande-annonce assez garnie. Après avoir rappelé quelques bribes de l’histoire et lâché quelques images de gameplay, on apprend essentiellement une bonne nouvelle : la sortie est maintenant prévue pour début 2026.

Gothic Classic

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PS5 – Xbox Series

Petite surprise dans la foulée : THQ Nordic confirme la mise en chantier d’un portage pour le troisième épisode sorti en 2006. Gothic 3 Classic rejoindra donc les deux premiers volets qui étaient déjà revenus ces dernières années. Petit bonus, on apprend que ses deux prédécesseurs arriveront sur PlayStation et Xbox l’année prochaine (pour l’instant, seules ces plateformes sont aussi concernées pour le troisième volet).

REANIMAL

Date de sortie : Début 2026

: Début 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Le prochain jeu des créateurs originaux de Little Nightmares s’appelle REANIMAL et il est forcément très attendu par les amateurs du genre. Malheureusement, le titre glisse sa fenêtre de sortie à début 2026, ce qui lui évitera sans doute la confrontation directe avec Little Nightmares 3, repris par un autre studio. Cette nouvelle séquence donne en tout cas toujours très envie.

Fatekeeper

Date de sortie : Hiver 2025

: Hiver 2025 Plateformes : PC (accès anticipé)

Sûrement l’une des bonnes surprises de la soirée, surtout pour les personnes qui raffolent des RPG à la The Elder Scrolls. Nouvelle production d’une petite équipe de dix personnes, Fatekeeper se présente comme un nouveau jeu de rôle en vue à la première personne. Pas de monde ouvert ici, mais tout de même une structure avec plusieurs chemins possibles. Le gameplay a beau être exigeant, les développeurs nous ont affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un énième Souls-like, malgré son emphase sur les combats. Notez qu’on peut inspecter les objets sous toutes les coutures et y trouver des choses cachées.

Darksiders 4

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

On vous voit venir : non, ne soyez pas trop gourmands, il y a très peu d’informations à se mettre sous la dent. Mais soyons déjà contents de le revoir : officialisé l’année dernière, le prochain Darksiders sera donc bien Darksiders 4. Le titre est venu confirmer sa numérotation tout en lâchant un court teaser où l’on y voit nos quatre cavaliers de l’apocalypse. Le logo et les plateformes ont également été dévoilés.

C’est tout ce qu’il fallait retenir de cette conférence THQ Nordic 2025, qui avait tout de même quelques surprises dans sa besace. L’éditeur précise qu’il y a actuellement 28 jeux en développement dans son catalogue, dont 15 qui n’ont pas encore été annoncés.Qu’avez-vous retenu dans toute cette liste.