THQ Nordic annonce plusieurs jeux sur Switch 2 (et Switch) pour 2026

Des aliens, une souris et une éponge

Sur Nintendo Switch 2, il sera possible de retrouver le remake Destroy All Humans! dès le 23 juin, suivi de Destroy All Humans! 2: Reprobed le 15 septembre prochain. Les deux jeux profiteront d’améliorations techniques adaptées à la nouvelle machine, avec des graphismes enrichis et des performances revues à la hausse, tout en incluant les DLC.

We are thrilled to announce that the following games will release on Nintendo platforms later this year! 🎮 Nintendo Switch 2:

👽 Destroy All Humans! & Destroy All Humans! 2 – Reprobed

🖌️Disney Epic Mickey: Rebrushed Nintendo Switch:

🧽SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide pic.twitter.com/M6rxSLTpjr — THQ Nordic (@THQNordic) March 18, 2026

Dans la foulée, Disney Epic Mickey: Rebrushed est également attendu le 6 octobre sur Switch 2. Ce remake du classique Disney bénéficiera lui aussi d’une optimisation visuelle et de contrôles repensés pour les Joy-Con nouvelle génération. Une sorte de retour aux sources en somme quand on sait que le titre a d’abord été une exclusivité Wii.

Enfin, du côté de la Nintendo Switch, Bob L’Éponge : Les Titans des Marées sortira le 13 octobre. Déjà disponible sur Nintendo Switch 2, on imagine que l’éditeur veut compter sur le parc de consoles de la première Switch qui est encore conséquent (même si on imagine des concessions techniques pour cette version). Pour rappel, cette nouvelle aventure met en scène Bob l’éponge et Patrick dans une histoire inédite avec un gameplay basé sur la coopération et des capacités complémentaires. Nous vous invitons à lire notre test pour en savoir plus.