Bob L’éponge : Les Titans Des Marées – On a vu le jeu à la Gamescom 2025, nos premières impressions

Un épisode plus riche et toujours plus fun

Bob L’éponge : Les Titans Des Marées prend place après une dispute entre le Hollandais volant et le roi Neptune. À la suite de celle-ci, plusieurs habitants de Bikini Bottom et Bob sont transformés en fantômes par accident. Afin d’arranger les choses, Bob et Patrick se lancent dans une aventure pour tenter de réconcilier les deux titans et de rétablir la situation.

Comme ces deux prédécesseurs, le titre reste un jeu de plateforme où se mêlent combats contre des monstres (des fantômes par exemple), et des puzzles à résoudre. Des combats de boss, comme on a déjà pu les vivre sur la série, seront également de la partie, même si nous n’avons pas pu en voir ici.

Visuellement, le jeu bénéficie d’un très joli gap facilité par l’abandon des consoles d’ancienne génération (PS4, Xbox One). Les quelques niveaux que nous avons vus regorgent de couleurs et de détails, les objets tels que les éléments de costume de nos héros réagissent à nos déplacements et nos pas laissent même des traces dans le sable.

Puisque l’on aborde les costumes, on a pu apercevoir une belle variété de tenues aussi bien pour Bob que pour Patrick. Certaines étaient déjà présentes dans les jeux précédents, mais des costumes inédits sont aussi de la partie, dont le fameux Natural Costume Pack laissant Patrick nu comme un ver et Bob les fesses à l’air.

Vous l’aurez sûrement compris, en plus de Bob, c’est également la première fois que Patrick sera jouable en tant que personnage principal. On pourra alterner entre les deux comparses à tout moment, l’un prenant la place de fantôme à la place de l’autre. Plus qu’une simple apparence, les deux disposent de compétences qui leur sont propres. Du côté de l’éponge carrée, on va retrouver une bonne partie de la panoplie que l’on connaît bien comme le coup karaté ou le carton de pizza pour planer. Pour l’étoile de mer, nous avons pu voir la possibilité de se déplacer sous le sable et de se projeter dans les airs via des sortes de canons, mais aussi un lasso pour attraper des ennemis ou des objets afin de les soulever et les lancer ensuite.

L’équipe de Purple Lamp nous a expliqué et montré que certains passages nécessitent de combiner les compétences des deux héros et donc de les interchanger en pleine action. Un coup à prendre pour les moins habitués du genre, mais rassurez-vous, Bob L’éponge : Les Titans Des Marées reste abordable pour les plus jeunes joueurs. Ceux à la recherche de défi ne sont pour autant pas oubliés avec des niveaux bonus qui mettront nos réflexes et notre dextérité à l’épreuve.

L’humour propre à la série semble une nouvelle fois de la partie, que ce soit via les dialogues, les mises en scène ou le fameux fond d’écran « One eternity later ». En reprenant tout ce qui a fait le sel des derniers épisodes et en lui ajoutant un gameplay plus abouti via la présence de Patrick, le jeu nous a réellement donné envie d’en voir plus et surtout de s’y essayer.