Thief: The Dark Project Remastered ravivera la flamme de l’infiltration le 3 décembre

Garrett avance à pas de loup

Annoncé en juin dernier lors du PC Gaming Show, Thief: The Dark Project Remastered a affiché la promesse d’offrir un retour digne de ce nom pour ce pilier de l’infiltration en 3D, sorti à la base en 1998 des fourneaux de Looking Glass Studios.

Cette fois dans les mains de Nightdive Studios, coutumiers du portage amélioré et filiale d’Atari, ce tout premier opus reviendra le 3 décembre. Pour rappel, ce remaster nous fera profiter du jeu de base et de sa mise à jour Thief: Gold, pour un total de 15 missions, mais aussi de campagnes personnalisées.

L’upgrade graphique impliquera un affichage 4K/120 fps, ainsi que des textures, animations et modèles 3D retravaillés. Une meilleure ergonomie est également prévue, entre des menus plus pratiques et des contrôles manettes davantage adaptés. Et bien sûr, comme c’est de plus en plus le cas avec des projets du genre, plein de documents issus des coulisses seront inclus.

Les précommandes ont commencé avec une édition numérique standard à 29,99 € et une Digital Deluxe à 34,99 €, laquelle comportera un artwork numérique, la bande-son et un aperçu du roman Thief: The Dark Project. Atari propose également à la précommande trois éditions physiques sur PS5 et Switch 2 :

Standard Edition – 31,95 € Le jeu en physique et sa jaquette réversible Un petit livret

SteelBook Edition – 49,95 € Le jeu en physique et sa jaquette réversible Un boîtier SteelBook Un petit livret

Trapezoid Edition – 58,95 € Le jeu en physique et sa jaquette réversible Un boîtier SteelBook Un petit livret Le Thief Remaster Diary version papier Une boîte trapézoïde contenant le tout



Thief: The Dark Project Remastered sortira sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4 et Switch.