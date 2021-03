Pharaoh: A New Era

Pharaoh: A New Era est un jeu de type citybuilder développé par Triskell Interactive. Il s'agit d'un remake de Pharaon et de son extension Cléopâtre : La Reine du Nil, eux-mêmes spins-off de la série Caesar. Il faut fonder la plus belle cité de l’Égypte antique et surtout réussir à la faire prospérer sur plusieurs millénaires. Le jeu propose un mode Histoire pour découvrir les mécaniques de gameplay, mais aussi plus qu'une cinquantaine de missions et même un éditeur pour concevoir vos propres missions et cartes.