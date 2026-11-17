The Wolf Among Us Remastered est disponible depuis le 29 octobre dernier sur PC, PS5, Switch 1 et 2 ainsi que sur Xbox Series et One. Une occasion pour les joueurs de redécouvrir ce grand classique de Telltale Games qui travaille actuellement sur The Wolf Among Us 2. Très clairement, il s’agit de l’un des titres les plus réussis en comptant les quatre saisons de The Walking Dead, et sachez que cette nouvelle version s’offre quelques ajouts non négligeables. D’une meilleure résolution et un travail complémentaire sur les textures en passant par divers bonus que n’avait pas forcément le jeu d’origine, est-ce utile de passer à la caisse sur ce remaster de ce titre culte ? Eh bien, en attendant le probable remake/remaster du The Walking Dead de Telltale regroupant toutes les saisons et le spin-off de Michonne qui arriverait l’année prochaine, oui, il faut absolument vous procurer cette version remastérisée du titre inspiré des comics Fables.

Conditions de test : Nous avons terminé l’ensemble des épisodes de The Wolf Among Us Remastered en 6 heures de jeu. Nous avons ensuite passé une petite heure à rejouer quelques scènes supprimées et à regarder les quelques making-of à disposition. Le titre a été testé sur PlayStation 5.

Le loup est toujours parmi nous…

Pour ceux qui ne le savent pas encore, The Wolf Among Us est un préquel du comics Fables de Bill Willingham, se déroulant plus précisément en 1986. Nous y incarnons dans ce titre Bigby Wolf, autrement dit le grand méchant loup, dans un New York nommé Fableville. C’est ici que se regroupent désormais tous les Fables possibles et imaginables, ces derniers ayant décidé de quitter leur royaume afin de tenter de vivre paisiblement dans le monde réel.

Sauf qu’évidemment, tout n’est pas si rose que ça vu que certains sont considérés comme des parias. En effet, certains Fables n’ont pas suffisamment les moyens de se payer des charmes afin d’avoir une apparence humaine et de ne pas attirer l’attention. Mais bref, Fableville est ébranlé quand Bigby Wolf, qui n’est autre que le shérif de la ville, se retrouve confronté à un meurtre. C’est alors que notre protagoniste, accompagné de Blanche-Neige, va devoir résoudre cet assassinat et débusquer le meurtrier.

Plus de douze ans après sa sortie initiale, The Wolf Among Us Remastered reste un classique intemporel de Telltale Games. Avec les différentes saisons de leur adaptation de The Walking Dead, il s’agit encore aujourd’hui d’un titre qui n’en reste pas moins un bel exemple de narration, d’écriture et de mise en scène dynamique. Qui plus est, il va sans dire qu’introduire les divers personnages des contes dans la vie réelle est une chouette idée.

Cela permet pour le coup d’y découvrir des protagonistes plus complexes qu’il n’y paraît, jusqu’à avoir de l’empathie pour quelques-uns qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts une fois lâchés dans le monde réel. C’est à partir de là que l’on y voit une énorme dénonciation de la société actuelle mais aussi des ravages que peuvent provoquer la drogue ou la prostitution. Et il n’y a pas à dire : la narration de The Wolf Among Us est d’un rythme sacrément bien dosé.

En plus d’une profondeur exemplaire de chacun des personnages que l’on rencontre, l’histoire ne s’arrête jamais de nous surprendre. Le soft parvient sans arrêt à nous offrir des rebondissements dignes de ce nom en essayant de brouiller les pistes sur l’identité du tueur jusqu’à pratiquement la toute fin. Également, l’introduction de personnages arrivés à la moitié des épisodes nous surprend toujours plus, tout en apportant une touche de fraîcheur et servant de point d’ancrage à la trame. Le tout pour nous mener dans des embranchements beaucoup plus profonds que ça, et une conclusion magistrale qui donne toujours envie de voir sa suite, toujours programmée pour 2027.

D’ailleurs, la sauvegarde de vos choix effectués sur The Wolf Among Us Remastered sera compatible avec The Wolf Among Us 2. Une riche idée, d’autant que nous nous devons de revenir sur cette notion de choix dans le soft, extrêmement bien ficelée. Que ce soit dans de simples choix anodins jusqu’aux options de dialogues où certains personnages se souviendront de ce que vous avez dit ou fait, tout est tellement bien amené que les conséquences se voient instantanément au fil de notre progression dans les chapitres de chaque épisode. Clairement, le titre reste encore une référence de ce côté-là aujourd’hui.

Toujours solide dans son approche, avec peu de changements

Du côté du gameplay, nous sommes logiquement en face d’une production purement narrative. Les seuls moments où vous contrôlez Bigby Wolf résident dans des séquences « d’enquête ». En bon grand méchant loup détective qu’il est, notre protagoniste pourra, à l’aide d’un curseur, pointer les objets ou éléments de décor pour les observer, voire interagir avec. Dans l’absolu, l’interface n’a pas tant changé que ça, et les joueurs ayant fait le jeu d’origine ne seront pas dépaysés.

Concrètement, les changements sont moindres même si le plaisir d’interagir avec le moindre élément du décor se révèle plutôt grisant, avec l’envie d’analyser l’environnement de chaque chapitre des cinq épisodes. L’ensemble reste un poil vétuste dans l’exécution, il est vrai, mais les quelques QTE ne sont vraiment pas décevantes. Celles-ci permettent toujours de dynamiser la moindre action à l’écran, bien que l’on puisse regretter un vrai manque de variation. Soit une chose qui n’a hélas pas été corrigée dans cette version remasterisée. En somme, le gameplay reste un peu dans le jus de l’époque et hormis faire marcher un peu plus vite Bigby Wolf dans ces parties où vous le contrôlez, les changements opérés sur le gameplay sont maigrichons.

Néanmoins, le rythme épisodique est bien ancré sur cette mouture qui regroupe tout, et il faut également souligner et saluer la notion de choix sur l’endroit où aller lors de certains épisodes. À certains moments, vous serez amené à devoir choisir le lieu où vous rendre en premier, et cela aura logiquement un impact significatif sur la suite des évènements. Une fois encore, cette mécanique de choix est plutôt intéressante, en vous forçant clairement à user de votre logique, et il reste vachement chouette de voir les choix effectués par les autres joueurs à la fin de chaque épisode. Pour les amateurs de statistiques, cela vaut très clairement le coup d’œil.

Ce à quoi doit ressembler une vraie version remasterisée !

Mis à part le peu de nouveautés dans le gameplay, The Wolf Among Us Remastered a le don de nous offrir au moins du contenu supplémentaire, à commencer par les scènes supprimées. Dans le contenu bonus, vous pourrez effectivement vous amuser à jouer des scènes supprimées qui devaient être dans le jeu à l’origine. Une belle façon de voir la vision qu’avait Telltale à l’époque, montrant que les développeurs voulaient étoffer encore plus le soft dans ses approches, déjà touffues.

Et ce n’est pas tout, vu que la production remasterisée a fait des efforts pour nous offrir une tonne de making-of. Entre des interviews et un long documentaire nous montrant les coulisses du développement de The Wolf Among Us Remastered, autant dire que ce contenu bonus est franchement bienvenu. Pour également nous émerveiller, le titre ne s’est pas contenté de lisser des textures, et propose une réelle version retravaillée.

Effectivement, le bébé de Telltale Games est un peu plus joli sur ses textures, et force est de constater que cette esthétique « comics vivant » fait toujours son petit effet. Il faut noter que le travail effectué est indéniablement titanesque, avec notamment des ajouts supplémentaires apportant un cachet supplémentaire au titre, qui était déjà très attirant à l’époque. Sachez par ailleurs que le jeu tourne super bien, et sans le moindre bug ou crash. D’autres remasters devraient en prendre de la graine (coucou Toy Story 3: Complete Edition).

De même, on retrouve une ambiance sonore toujours top, et avec des doublages anglais de haute volée. Mention spéciale d’ailleurs à l’introduction et au générique de fin des épisodes, qui offre une atmosphère musicale en accord avec le titre, assez sombre, qu’on se le dise. Sachez également qu’il y a quelques écueils sur les sous-titres français, mais dans l’absolu, c’est toujours réussi avec brio.