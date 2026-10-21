The Wolf Among Us Remastered sera vendu à moitié prix pour celles et ceux qui possèdent le jeu original

Une remise différente pour les abonnés PS Plus

Vous le savez peut-être, Telltale Games ne roule pas sur l’or et a déjà mordu la poussière par le passé. C’est pourquoi on ne s’étonnera pas trop de voir que la mise à niveau de The Wolf Among Us vers son remaster n’est pas gratuite, même si le studio a tout de même eu envie de faire un petit geste pour celles et ceux qui ont payé le jeu d’origine.

Vendu 24,99 €, ce remaster ne vous en coûtera que la moitié (donc environ 12,50 €) si vous possédez le jeu sorti en 2013, à condition de rester chez le même constructeur (Xbox et PlayStation) ou la même plateforme de vente (Steam et Epic Games Store), évidemment. Vous verrez l’offre s’afficher sur la page de chaque boutique lorsque le jeu sera disponible.

Petite exception à noter : si vous avez mis la main sur The Wolf Among Us via le PlayStation Plus, vous n’aurez pas droit aux 50 % de réduction, mais seulement à 30 %. Il convient aussi de le préciser, cela ne tient compte que des versions dématérialisées du jeu. Une remise de 20 % sera aussi proposée au lancement pour tout le monde. En revanche, on ignore ce qu’il en sera de la version Nintendo Switch, puisque celle-ci a récemment été repoussée à une date inconnue. Les versions PC, PS5 et Xbox Series sont quant à elles toujours prévues pour ce 29 octobre.