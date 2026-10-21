The Wolf Among Us Remastered sera vendu à moitié prix pour celles et ceux qui possèdent le jeu original

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Si certains studios font preuve de générosité en proposant un remaster gratuit pour les personnes qui possèdent déjà le jeu de base, d’autres demandent de repasser à la caisse, à plein tarif. Telltale Games a décidé de trouver une troisième alternative pile au milieu, en vous demandant de ne payer que la moitié de la somme de The Wolf Among Us Remastered si vous avez déjà joué aux aventures de Bigby.

The Wolf Among Us Remastered // Source : Telltale Games

Une remise différente pour les abonnés PS Plus

Vous le savez peut-être, Telltale Games ne roule pas sur l’or et a déjà mordu la poussière par le passé. C’est pourquoi on ne s’étonnera pas trop de voir que la mise à niveau de The Wolf Among Us vers son remaster n’est pas gratuite, même si le studio a tout de même eu envie de faire un petit geste pour celles et ceux qui ont payé le jeu d’origine.

Vendu 24,99 €, ce remaster ne vous en coûtera que la moitié (donc environ 12,50 €) si vous possédez le jeu sorti en 2013, à condition de rester chez le même constructeur (Xbox et PlayStation) ou la même plateforme de vente (Steam et Epic Games Store), évidemment. Vous verrez l’offre s’afficher sur la page de chaque boutique lorsque le jeu sera disponible.

Petite exception à noter : si vous avez mis la main sur The Wolf Among Us via le PlayStation Plus, vous n’aurez pas droit aux 50 % de réduction, mais seulement à 30 %. Il convient aussi de le préciser, cela ne tient compte que des versions dématérialisées du jeu. Une remise de 20 % sera aussi proposée au lancement pour tout le monde. En revanche, on ignore ce qu’il en sera de la version Nintendo Switch, puisque celle-ci a récemment été repoussée à une date inconnue. Les versions PC, PS5 et Xbox Series sont quant à elles toujours prévues pour ce 29 octobre.

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Jaquette de The Wolf Among Us Remastered
The Wolf Among Us Remastered
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Date de sortie : 29/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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