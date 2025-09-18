Le flou règne encore sur le sort de The Wolf Among Us 2, et même ses anciens scénaristes ne savent pas où il en est

Telltale a beau démentir les rumeurs autour de l'annulation de The Wolf Among Us 2, le fait est que le jeu n'a pas donné signe de vie depuis plus d'un an maintenant. Les années passent mais le jeu est toujours aux abonnés absents lors de chaque showcase, ce qui laisse penser que le développement ne se déroule pas au mieux. Un sentiment renforcé par les déclarations de AdHoc Studio, dont les membres travaillaient sur le jeu avant de développer Dispatch.

