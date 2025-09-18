Le flou règne encore sur le sort de The Wolf Among Us 2, et même ses anciens scénaristes ne savent pas où il en est

La version du studio AdHoc est sur la table depuis des années

Si vous ne le saviez pas, AdHoc a été fondé par des vétérans de Telltale Games, dont certains ont travaillé sur The Wolf Among Us 2. Lors de l’une des présentations réservées à la presse concernant Dispatch, Nick Herman (co-fondateur du studio) a répondu aux questions d’Eurogamer quant à l’état du jeu de Telltale, sur lequel il a travaillé durant deux ans. Il indique alors que même si son équipe a participé à l’écriture de ce jeu, il ne sait pas du tout où en est Telltale aujourd’hui avec ce projet :

« On a écrit une saison, la saison deux. On la trouve meilleure que la saison 1 – et on a aussi travaillé sur la saison 1. Et oui, on en est vraiment fiers. On faisait des tests. On travaillait sur les cinématiques, l’animation, etc. Et puis, en gros, ils avaient besoin de plus de temps. Ils n’étaient pas… On ne dirigeait pas le projet. C’était avec Telltale qu’on le faisait en partenariat. On ne pouvait pas attendre sans rien faire, alors on a dû passer à Dispatch pour faire avancer le studio, et ils devaient suivre leur propre voie. On a hâte de voir ce qu’ils en feront. Je ne sais pas dans quelle mesure notre version du scénario sera intégrée à ce qu’ils finiront par faire. »

C’est là que l’on se rend compte que AdHoc Studio a eu le temps de réaliser un jeu entier (Dispatch) depuis qu’il a quitté le projet The Wolf Among Us 2 (même si le projet ou l’idée de Dispatch est née avant The Wolf Among Us 2), alors que ce dernier n’est toujours pas sorti. On espère avoir de ses nouvelles lors des prochains Game Awards, même si l’on n’y mettra pas notre main à couper.