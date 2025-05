À l’occasion de ses 10 ans, The Witcher 3: Wild Hunt annonce un support de mods entre PC et consoles

Une mise à jour supplémentaire va en effet intégrer The Witcher 3: Wild Hunt cette année, selon le site officiel du jeu. Quand on parle de mods, on pense surtout aux possibilités folles permises sur PC, mais à cette occasion, la PS5 et la Xbox Series se voient concernées dans le cadre d’un support cross-platform.

Via mod.io, il sera donc possible de télécharger et d’uploader des mods, y compris ceux créés via le REDkit. Il faudra au préalable avoir un compte mod.io et s’y connecter depuis le site officiel ou bien via le futur nouveau menu ingame. Naturellement, un compte CD PROJEKT RED est aussi requis.

Maintenant, et c’est là que la réalité est moins excitante que la théorie, il y aura évidemment bien moins de choix sur console que sur PC. En plus de devoir répondre à des critères imposés par CD PROJEKT, les consoles ont toujours été plus bridées au niveau de l’usage des mods.

Tout au mieux, d’ailleurs, les mods qui auront le plus de chance de passer sur console seront ceux conçus via REDkit. En bref, on attend de voir le champ des possibles sur consoles, mais nous serons loin de tout ce qu’il est permis de faire sur PC, comme des changements de textures, de modèles et ce genre de choses.

La mise à jour mod.io pour The Witcher 3: Wild Hunt arrivera donc cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.