The Witcher 3 : Le patch pour le support des mods sur consoles est retardé à 2026

Les mods sur consoles attendront encore un peu

Initialement prévu pour sortir durant cette année 2026, le prochain patch de The Witcher 3 voit sa sortie être repoussé à l’année prochaine. Le studio ne veut pas s’aventurer à donner une date plus précise pour le moment et présente ses excuses pour ce report soudain :

« Nous avions initialement prévu d’introduire la prise en charge des mods multiplateformes pour The Witcher 3: Wild Hunt sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S plus tard cette année, mais le déploiement est désormais reporté à 2026. Nous nous excusons pour ce retard et vous communiquerons plus d’informations à l’approche de la sortie. Merci de votre patience ! »

Pour jouer avec des mods sur consoles, il faudra donc patienter encore peu. Ce nouveau patch était censé donner accès à un nombre limité de mods à apporter sur les versions consoles de The Witcher 3, afin d’en profiter comme sur PC. Des mods essentiellement créés avec l’outil maison du studio, le REDkit, mais aussi d’autres mods de textures et de cosmétiques qui seront un peu plus libres. Ce qui donnera une excellente raison de relancer le RPG une énième fois, en profitant d’une version console presque à la hauteur d’une version PC.