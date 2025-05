Xbox sort deux nouvelles manettes aux couleurs de The Witcher 3 pour fêter les 10 ans du jeu

Oubliez l’idée d’une en argent

Vous ne rêvez pas, c’est bien en 2015 que The Witcher 3: Wild Hunt est sorti, et donc oui, 10 ans. Et si on peut nous-mêmes fêter une telle date en lançant la version « new gen » du jeu disponible depuis fin 2022 (là aussi ça pique), Xbox a sacralisé cet anniversaire via deux nouvelles manettes.

Avec comme point central et symbolique le médaillon du loup et la griffe rouge sur la poignée de droite, le design retranscrit sans mystère l’identité visuelle de l’épisode 3. L’équipe derrière la manette a quand même laissé un message précis via l’écriture glagolitique disposée sur le châssis.

Encore une fois, le design spécial concerne à la fois la manette Xbox Series classique et le modèle Elite Series 2 – Core. Seulement, au contraire des récentes manettes DOOM: The Dark Ages, les deux arborent quasiment le même look.

Comme d’habitude, un gros écart de prix se dresse entre les deux : 79,99 € pour la manette classique, et 169,99 € pour la version Elite Series 2 – Core. De plus, leur disponibilité est limitée et réservée au Microsoft Store.