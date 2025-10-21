The Sinking City 2 prend un peu de retard, le jeu de Frogwares est prévu pour la première moitié de l’année 2026

Le passage au survival-horror demande du temps

Puisque la fin d’année se rapproche, on voyait mal The Sinking City 2 trouver un créneau dans les quelques semaines restantes de 2025. Frogwares a donc pris la décision de repousser son jeu, qui devrait sortir durant la première moitié de l’année 2026. Il explique que l’invasion russe en Ukraine impacte forcément le studio, qui a donc besoin d’un peu plus de temps pour terminer ce projet :

« Bien que nous n’ayons pas communiqué de date de sortie précise, nous savons que beaucoup d’entre vous attendaient une sortie en 2025 – et nous aussi. Cependant, les défis persistants liés à la guerre en Ukraine, notamment les fréquentes attaques de drones et de missiles, les coupures de courant et la nécessité de s’adapter constamment à des conditions instables, ont impacté notre rythme de développement. Plutôt que de nous précipiter pour atteindre un objectif qui n’a plus de sens, nous prenons le temps nécessaire pour terminer le jeu correctement et vous communiquerons une nouvelle date dès que nous en serons certains. »

Frogwares explique également que ce délai va permettre de peaufiner l’expérience, et ces mois supplémentaires ne seront pas de trop étant donné que le studio présente The Sinking City 2 comme son premier vrai survival-horror. Pour mieux nous faire patienter, quelques images du jeu ont été diffusées.

The Sinking City 2 est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.