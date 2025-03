The Sinking City 2 refait surface et lance sa campagne Kickstarter

Sans parler d’un éditeur en moins, le studio ukrainien a bien besoin d’un peu d’aide à cause de ce qu’il se passe dans son propre pays suite à l’invasion russe, qui a prend un tournant décisif cette semaine avec le retrait du soutien américain décidé par l’administration Trump. C’est pourquoi il entend lever 100 000 € dans un premier temps pour l’aider à finaliser The Sinking City 2 avec l’esprit un peu plus tranquille.

La somme pourra paraître dérisoire pour un projet de cet envergure, mais le studio précise que cela l’aider à faire face aux imprévus engendrés par la guerre (comme des coupures d’électricités, des relocalisations), tout en lui permettant de respecter son calendrier et d’implémenter certaines mécaniques, ainsi que d’assurer la production d’édition collectors :

« Après trois ans de cette horrible guerre qui pèse sur notre quotidien, nous avons appris à nous adapter, même si cela n’a jamais été facile. En 2023, lorsque nous avons sorti Sherlock Holmes The Awakened avec l’aide de Kickstarter et de nos fans dévoués, nous nous sommes construits un filet de sécurité qui nous a sauvés plus d’une fois. Des pannes de courant et de la nécessité pour les membres de l’équipe de déménager dans des délais très courts, en passant par la nécessité de suspendre le développement pendant plusieurs jours, ce filet de sécurité était crucial. Étant donné que The Sinking City 2 est un jeu beaucoup plus complexe et exigeant, nous avons décidé de suivre la même voie qu’auparavant. »