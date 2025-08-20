The Rogue Prince of Persia sort sa version 1.0 aujourd’hui et arrive sur consoles ainsi que le Game Pass
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Pour Evil Empire, le chemin aura été long avant la sortie de la version finale de The Rogue Prince of Persia. Le studio aura été contraint de revoir ses plans à plusieurs reprises selon les retours de la communauté, jusqu’à changer de chara-design. Une fois toutes ces remarques intégrées, The Rogue Prince of Persia est devenu un jeu bien plus complet qui se dirigeait tout droit vers la sortie de sa version 1.0, prévue pour le mois d’août. Et puisqu’on était sans nouvelle jusqu’ici, on se doutait qu’un shadowdrop était au programme.
Des versions Switch et Switch 2 sont prévues pour cette année
C’est bien ce qu’il se passe aujourd’hui puisque Ubisoft et Evil Empire viennent tout juste d’annoncer que la version 1.0 The Rogue Prince of Persia est disponible… dès maintenant.
Après avoir sorti le jeu en accès anticipé presque en même temps que Hades II, Evil Empire prend le risque de se mesurer à Hollow Knight Silksong qui pourrait débarquer d’ici peu, mais cela ne nous empêchera pas de jeter un œil attentif au roguelite.
L’arrivée de cette version 1.0, qui met fin à l’accès anticipé, veut aussi dire que le jeu arrive sur console. The Rogue Prince of Persia est donc disponible dès aujourd’hui sur PS5 et Xbox Series, et se paye même le luxe de débarquer directement dans le Xbox Game Pass, donnant une bonne raison à tous les abonnés de s’y essayer. Notez qu’une version Switch et même une version Switch 2 sont prévues, mais celles-ci n’arriveront que plus tard dans l’année.
