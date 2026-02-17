Malgré le nouveau jeu Castlevania, Evil Empire va continuer de mettre à jour The Rogue Prince of Persia cette année

Le Prince ne prend pas encore sa retraite

Evil Empire a encore des idées à mettre en place dans The Rogue Prince of Persia, même si l’on se doute évidemment que le jeu n’aura pas droit à un suivi aussi long que celui d’un Dead Cells. En plus d’une nouvelle relique disponible dès maintenant qui vous laisse invoquer un cheval de feu (pour fêter l’Année du cheval), le studio vient d’annoncer sa nouvelle feuille de route contenant deux mises à jour majeures, dont la première sortira au mois d’avril (avec une bêta fin mars).

Elle ajoutera un nouvel élément, la glace, avec une nouvelle arme, tout en modifiant plusieurs éléments, comme le rythme de la première heure de jeu et le level design de certains biomes présents au début d’une run. On retrouvera également une nouvelle zone type « Arène », dans laquelle vous devrez venir à bout de plusieurs vagues d’ennemis. On retrouvera enfin des modificateurs à placer sur les armes pour apporter plus de variétés.

La seconde mise à jour prévue arrivera quant à elle durant le mois de mai (potentiellement au début du mois). Elle se concentrera sur la partie endgame du titre, avec des challenges quotidiens, un nouveau mode Parkour, et peut-être même des animaux pour nous accompagner. Bref, le support du jeu devrait encore continuer un peu, même si Evil Empire a aussi l’esprit ailleurs.